0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне "B/B" со "стабильным" прогнозом

S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне "B/B" со "стабильным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне “B”, прогноз по рейтингам стабильный.

Об этом сообщает “Прайм” со ссылкой сообщение агентства.

Специалисты ожидают, что ВВП Украины снизится на 6% в 2020 году и вырастет на 4% — в 2021 году. Кроме того, S&P прогнозирует рост экономики Украины в 2022-2023 годах на 3% ежегодно.

“Кредитные рейтинги Украины отражают низкий доход на душу населения, а также сложную институциональную среду и политическую ситуацию, – говорится в пресс-релизе S&P. – Повышение качества макроэкономической политики с 2015 года, а также увеличение валютных резервов являются позитивными рейтинговыми факторами. Положительное влияние на суверенные рейтинги также оказывает продолжающееся осуществление программы реформ, которое обеспечивает правительству страны доступ к заимствованиям на рынках капитала, а также к финансированию на льготных условиях, предоставляемому международными финансовыми институтами”.

Агентство пишет, что может рассмотреть возможность повышения рейтингов Украины в следующем году, если сочтет, что консолидация государственных финансов будет происходить быстрее, чем сейчас прогнозируется.

“Мы можем снизить рейтинги страны, если перебои с финансированием с помощью льготных программ или рынков капитала в течение следующего года поставят под сомнение способность правительства выполнять обязательства по обслуживанию долга”, — добавляет S&P.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.