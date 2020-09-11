S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне "B/B" со "стабильным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне “B”, прогноз по рейтингам стабильный.

Об этом сообщает “Прайм” со ссылкой сообщение агентства.

Специалисты ожидают, что ВВП Украины снизится на 6% в 2020 году и вырастет на 4% — в 2021 году. Кроме того, S&P прогнозирует рост экономики Украины в 2022-2023 годах на 3% ежегодно.

“Кредитные рейтинги Украины отражают низкий доход на душу населения, а также сложную институциональную среду и политическую ситуацию, – говорится в пресс-релизе S&P. – Повышение качества макроэкономической политики с 2015 года, а также увеличение валютных резервов являются позитивными рейтинговыми факторами. Положительное влияние на суверенные рейтинги также оказывает продолжающееся осуществление программы реформ, которое обеспечивает правительству страны доступ к заимствованиям на рынках капитала, а также к финансированию на льготных условиях, предоставляемому международными финансовыми институтами”.

Агентство пишет, что может рассмотреть возможность повышения рейтингов Украины в следующем году, если сочтет, что консолидация государственных финансов будет происходить быстрее, чем сейчас прогнозируется.

“Мы можем снизить рейтинги страны, если перебои с финансированием с помощью льготных программ или рынков капитала в течение следующего года поставят под сомнение способность правительства выполнять обязательства по обслуживанию долга”, — добавляет S&P.