Регистрацию "надлежащих пользователей" для юридических лиц хотят упростить

Регистрацию “надлежащих пользователей” для юридических лиц могут упростить.

Такой проект уже опубликован на официальном сайте МВД.

Как это работает сейчас:

директор компании, по которой зарегистрирован автомобиль, признается виновным во всех нарушениях скоростного режима, зафиксированных на камеры;

для регистрации “надлежащего пользователя” (лица, которое вместо директора будет получать штрафы, зафиксированные в автоматическом режиме) требуется личное присутствие директора компании или его доверенного лица и водителя, которого хотят сделать “надлежащим пользователем”, в сервисном центре МВД .

Что предлагают:

регистрация “надлежащих пользователей” для юридических лиц станет возможна онлайн;

для регистрации “надлежащих пользователей” представитель юридического лица должен предоставить определенный перечень документов и определить срок, на который назначается “надлежащий пользователь”.

Справка Finance.ua:

Возможность назначать надлежащего пользователя транспортного средства (ТС) пригодится автомобилистам в связи с введением новых правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации парковки.

В Электронном кабинете водителя появилась новая услуга «Управление надлежащим пользователем».

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