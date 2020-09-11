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Регистрацию "надлежащих пользователей" для юридических лиц хотят упростить

Регистрацию "надлежащих пользователей" для юридических лиц хотят упростить

Регистрацию “надлежащих пользователей” для юридических лиц могут упростить.

Такой проект уже опубликован на официальном сайте МВД.

Как это работает сейчас:

  • директор компании, по которой зарегистрирован автомобиль, признается виновным во всех нарушениях скоростного режима, зафиксированных на камеры;
  • для регистрации “надлежащего пользователя” (лица, которое вместо директора будет получать штрафы, зафиксированные в автоматическом режиме) требуется личное присутствие директора компании или его доверенного лица и водителя, которого хотят сделать “надлежащим пользователем”, в сервисном центре МВД.

Что предлагают:

  • регистрация “надлежащих пользователей” для юридических лиц станет возможна онлайн;
  • для регистрации “надлежащих пользователей” представитель юридического лица должен предоставить определенный перечень документов и определить срок, на который назначается “надлежащий пользователь”.

Справка Finance.ua:

  • Возможность назначать надлежащего пользователя транспортного средства (ТС) пригодится автомобилистам в связи с введением новых правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации парковки.
  • В Электронном кабинете водителя появилась новая услуга «Управление надлежащим пользователем».

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По материалам Finance.UA
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