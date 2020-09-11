Регистрацию "надлежащих пользователей" для юридических лиц хотят упростить

Регистрацию “надлежащих пользователей” для юридических лиц могут упростить.
Такой проект уже опубликован на официальном сайте МВД.
Как это работает сейчас:
Что предлагают:
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