Искусственный интеллект против паралича: ученые испытали новый мозговой имплант

Исследователи Калифорнийского института нейронаук создали для людей с параличом имплант, который работает методом самонастройки и хирургически устанавливается в мозг.
Об этом сообщает Nanowerk.
После операции человек с имплантом научился управлять компьютерной мышкой благодаря сочетанию методов машинного обучения с процессами мозговой активности.
«За последние годы сфера протезирования сильно развилась, однако поскольку предыдущие системы управления необходимо было ежедневно перезагружать и заново калибровать, они не смогли задействовать природные процессы обучения мозга. Это похоже на попытки научить кого-то кататься на велосипеде с нуля снова и снова. Адаптация искусственных систем обучения к утонченным схемам работы мозга — это то, чего ранее никогда не наблюдали в работе имплантов у людей с параличом», — сказал руководитель исследования, доцент кафедры неврологии института Карунеш Гангули.
Ученым удалось эффективно совместить искусственный интеллект и деятельность мозга благодаря электронным решеткам, которые состоят из «подушки» с электродами небольшого размера, которые хирургическим путем вживляются в мозг. Они обеспечивают долгосрочное отслеживание мозговой активности, а также используются для мониторинга судорог у больных эпилепсией.
Электронные решетки, которые называются ECoG, менее чувствительны, чем традиционные импланты. Как отмечает Nanowerk, этот недостаток компенсирует стабильная и долговременная работа импланта, которая является важной для контроля сложных робототехнических систем, таких как искусственные конечности.
Гангули отметил, что «компьютерно-мозговые системы на основе технологии ECoG могут улучшить жизнь пациентов с параличом».
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