Межбанк: продавцы и спекулянты "догнали" курс до уровня 27,92

Последняя торговая сессия этой недели прошла достаточно активно на валютном рынке с периодическим ростом как котировок доллара, так и евро.

За день евровалюта прибавила 10 копеек — с 32,98/33,00 до 33,07/33,10 гривен, а доллар подорожал на 7 копеек – с 27,87/27,89 до 27,93/27,96 гривен к концу сессии. Как и в четверг – причины роста валютных котировок были разными.

По евро рост котировок был снова связан с событиями на международных рынках и завершением валютных ралли по паре евро/доллар после оглашения вчера решений ЕЦБ о сохранении процентных ставок и объемов программы покупки активов на том же уровне. Курс евро относительно гривны реагировал на эти скачки евровалюты на мировых рынках и на рост котировок доллара на наших торгах. Именно за счет пересчета курса евро относительно гривны через кросс-курс пар евро/доллар и доллар/ гривна и произошло окончательное укрепление позиций евровалюты свыше уровня 33 гривен к вечеру пятничных торгов.

Рост доллара произошел исключительно за счет нашего внутреннего рынка. Спрос превышал предложение и постепенно экспортеры и спекулянты смогли заставить покупателей смириться с ростом курса. Сегодня в противостоянии интересов покупателей и продавцов явно победили последние. НБУ на рынке не появлялся.

Ход торгов:

Стартовав с утренних 27,87/27,89 гривен за доллар — лишь в первый час сессии участники рынка еще не определились с общим раскладом спроса и предложения. Отдельные выходы крупных игроков даже позволили доллару просесть до 27,86/27,88 к 11:00, но на этом успехи гривны закончились.

Спрос начал превышать предложение и к 12 часам курс вырос до 27,91/27,93 гривен. К обеду стало понятно, что сегодня “погоду” на рынке окончательно диктуют продавцы. В 13 часов доллар уже находился на уровне 27,91/27,93 гривны, а после обеда с небольшими остановками и передышками оставшиеся немногочисленные продавцы и спекулянты “догнали” его до уровня 27,92/27,94 на 14:00, до 27,925/27,945 – к 16:00 и до 27,93/27,96 гривен к концу сессии.

Главные события 11 сентября на межбанке:

Доллар вырос с утренних 27,87/27,89 до 27,93/27,96 гривен, а евро — с 32,98/33,00 до 33,07/33,10.

Нацбанк на торги не выходил;

Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,8864 гривен, а официальный на 14 сентября установлен на отметке 27,9003 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,92 / 27,94

евро – 33,08 / 33,10

российский рубль – 0,3727 / 0,3732

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