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Топ-10 популярных стран: какие направления чаще всего ищут туристы

Топ-10 популярных стран: какие направления чаще всего ищут туристы

Анализ поисковых запросов в Google компании Official-esta.com показал, что предпочтения туристов не сильно изменились в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает Traveldailynews.

Несмотря на всю “короноистерию”, туристы продолжают искать места, где бы им провести каникулы или отпуск.

Джейн Форестер, директор по международному развитию на Official-esta.com, так комментирует рейтинг: “Вполне естественно, что некоторые люди могут опасаться возвращения к нормальной жизни и путешествий в том формате, как это было раньше. Очень важно, чтобы мы снова начали путешествовать, чтобы приносить прибыль компаниям, находящимся в туристическом секторе, и обеспечили минимизацию дальнейших потерь рабочих мест в отрасли. В результате, мы должны найти баланс между наслаждением от путешествий и безопасным и ответственным отдыхом, чтобы предотвратить дальнейшие волны вируса COVID-19”.

В первой тройке лидеров по привлекательности оказались Италия, Мальдивы и Мексика. В первую пятерку также попал и закрытый сейчас Таиланд, а также карантинная Испания.

Так, Италия, из которой по Европе пошла пандемия коронавируса и карантина, оказалась лидером по числу поисковых запросов. Средний ежегодный глобальный поиск “подарил” ей более 1,9 млн запросов. Среди тех, кто ищет отпуск в Италии, более 27 тысяч запросов в месяц, поступают из Великобритании, за ними следуют США с 4,4 тыс. запросов в месяц.

Второе место взяли Мальдивы – им принадлежит 1.79 млн запросов.

На третьем месте по поисковым запросам туристов в Google – Мексика – 1, 72 млн запросов.

Четвертое место занимает Таиланд – хотя страна «закрыта» наглухо для любых туристов, и последовательно отменяет все планы открыться, 1,55 млн туристов ищут возможности туда попасть.

Замыкает пятерку лидеров Испания – ее искали 1,52 млн раз.

Во второй пятерке оказалась Канада – 1,5 млн поисков. Очевидно, что на это место ее привели туристы из США. Далее идет Греция – 1.46 млн, а также любимая украинскими туристами Турция – 1,45 млн. Замыкают первую десятку Япония и Австралия – ​​это тоже благодаря американцам.

Туристическое страхование

По материалам ТСН
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