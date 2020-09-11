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Будущие электромобили GM будут оснащены высокотехнологичной беспроводной системой управления батареями

Будущие электромобили GM будут оснащены высокотехнологичной беспроводной системой управления батареями

General Motors заявила, что новая система управления батареями должна ускорить разработку электромобилей, поскольку это означает, что инженерам не придется «разрабатывать конкретные системы связи или перепроектировать сложные схемы электропроводки для каждого нового автомобиля».

Новая технология также может получать обновления по беспроводной сети, а это означает, что со временем могут быть добавлены новые функции.

Хотя система не является полностью беспроводной, она сокращает количество проводов в батареях до 90 процентов. Это помогает снизить вес, а также освобождает место, которое можно использовать для увеличения емкости аккумулятора.

Помимо этих преимуществ, wBMS поможет «сбалансировать химический состав отдельных групп аккумуляторных элементов для достижения оптимальной производительности». Он также может выполнять проверки состояния батареи в реальном времени и «при необходимости перефокусировать сеть модулей и датчиков», чтобы помочь сохранить работоспособность батареи.

Когда аккумулятор готов к повторному использованию в автомобиле, wBMS позволяет легко использовать его во вторичных приложениях, таких как аккумуляторная батарея. Как пояснили в GM, «когда емкость беспроводных блоков уменьшается до такой степени, что они перестают быть идеальными для оптимальной производительности транспортного средства, но по-прежнему функционируют как стабильные источники питания, их можно комбинировать с другими беспроводными аккумуляторными блоками для создания чистых генераторов энергии. Это может быть сделано без перепроектирования или капитального ремонта системы управления батареями, которые традиционно требуются при вторичном использовании».

Беспроводная система мониторинга батареи будет стандартной для электромобилей с батареями Ultium, и исполнительный директор GM по глобальной электрификации и аккумуляторным системам Кент Хелфрич сказал: «Беспроводная система представляет собой воплощение конфигурируемости Ultium и должна помочь GM создавать прибыльные электромобили в больших масштабах».

По материалам internetua.com
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