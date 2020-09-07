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На Тернопольщине впервые за 30 лет обновляют автодорогу

На Тернопольщине впервые за 30 лет обновляют автодорогу

Впервые за 30 последних лет на Тернопольщине обновляют дорогу Тернополь – Залещики в рамках президентского проекта «Большая стройка».

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Автодорога М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, пересекающая с севера на юг всю Тернопольскую область – приоритетный объект «Большого строительства» в 2020 году для региона. От Тернополя до Залещиков дорогу полностью обновляют впервые за более 30 лет. Более того, в населенных пунктах обустраивают тротуары и новую систему освещения, делают водоотвод, барьерное ограждение и устанавливают дорожные знаки нового образца», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» согласовало выделение дополнительных средств на текущий средний ремонт трассы М-19. Служба автомобильных дорог получила возможность обновить кроме автодороги еще и транспортную развязку на 331 километре.

Это позволит водителям и пассажирам за кратчайшее время безопасно доехать до ряда населенных пунктов Тернопольского района и промышленных объектов.

Предполагается, что все ремонтные работы будут завершены до конца 2020 года.

В рамках реализации национального проекта «Большая стройка» в Тернопольской области продолжается строительство, реконструкция, капитальный ремонт 5 школ, 5 детсадов и 6 объектов спорта, а также 237 км местных, коммунальных и государственных дорог.

В 2020 году в Укравтодоре запланировали построить и отремонтировать 9 объездных путей общей протяженностью 101,5 км.

По материалам УКРИНФОРМ
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