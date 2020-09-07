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Великобритания заключила первое после Brexit торговое соглашение - с Японией

Великобритания заключила первое после Brexit торговое соглашение - с Японией

Великобритания согласовала с Японией торговое соглашение – первое после своего выхода из ЕС.

Об этом сообщает Sky News.

По оценкам британского правительства, соглашение увеличит товарооборот с Японией на 15,2 млрд фунтов стерлингов, а британские бизнесмены будут пользоваться беспошлинной торговлей на 99% экспорта в страну.

Министр международной торговли Лиз Трас заявила, что это соглашение “выходит далеко за рамки” торгового соглашения между ЕС и Японией, из которого Великобритания выйдет в конце этого года, когда завершится переходный период Brexit.

Она также признала это соглашение как “важный шаг” на пути присоединения Великобритании к более широкому торговому соглашению 11 стран, известному как всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве.

Правительственный анализ показал, что соглашение с Японией обеспечит рост экономики Британии на 1,5 млрд фунтов стерлингов и увеличит заработную плату британских рабочих на 800 млн фунтов стерлингов в долгосрочной перспективе.

Новость о заключении соглашения стала прорывом после высказанных в прошлом месяце предположений о том, что переговоры зашли в тупик по поводу доступа к продовольствию и сельскохозяйственной продукции.

Стоит отметить, что по итогам восьмого раунда переговоров между Британией и ЕС по торговому соглашению прорыва не произошло, разногласия по ключевым вопросам остаются.

По материалам Европейская правда
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