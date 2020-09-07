За январь-август 2020 года товарооборот Украины составил $64,25 млрд

За этот период в Украину импортировали товаров более чем на $33,3 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. импорт уменьшился на $4,7 млрд или на 12,4%).

Экспортировали из Украины на $30,9 млрд (уменьшение экспорта составило $2,2 млрд или 6.6%).

Сальдо (разница между экспортом и импортом) — отрицательное – $2,4 млрд.

Среди крупнейших стран, из которых импортировали в Украину: Китай – $5.1 млрд, Германия – $3.2 млрд и Россия – $2.9 млрд.

Экспортировали больше всего в Китай — на $4.3 млрд, в Польшу — на $2 млрд, Россию — $1.8 млрд.

К тройке наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся:

- зерновые — на $5.9 млрд

- черные металлы — на $5.2 млрд

- подсолнечное масло — на $3.4 млрд

Больше всего импортировали в Украину:

- топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки — $5.1 млрд

- машины, оборудование и механические устройства — $3,7 млрд

- электрические машины и оборудование к ним, аудио и видеоаппаратура – $3,3 млрд.