За январь-август 2020 года товарооборот Украины составил $64,25 млрд

За этот период в Украину импортировали товаров более чем на $33,3 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. импорт уменьшился на $4,7 млрд или на 12,4%).
Экспортировали из Украины на $30,9 млрд (уменьшение экспорта составило $2,2 млрд или 6.6%).
Сальдо (разница между экспортом и импортом) — отрицательное – $2,4 млрд.
Среди крупнейших стран, из которых импортировали в Украину: Китай – $5.1 млрд, Германия – $3.2 млрд и Россия – $2.9 млрд.
Экспортировали больше всего в Китай — на $4.3 млрд, в Польшу — на $2 млрд, Россию — $1.8 млрд.
К тройке наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся:
- зерновые — на $5.9 млрд
- черные металлы — на $5.2 млрд
- подсолнечное масло — на $3.4 млрд
Больше всего импортировали в Украину:
- топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки — $5.1 млрд
- машины, оборудование и механические устройства — $3,7 млрд
- электрические машины и оборудование к ним, аудио и видеоаппаратура – $3,3 млрд.
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