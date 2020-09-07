Государство выплачивает 80 млрд грн субсидий из налогов, – глава подкомитета Рады

Государство выплачивает субсидии на 80 млрд грн, вычитая их из налогов, но часть этой суммы можно направить и на развитие экономики.

Об этом в комментарии UBR.ua рассказала глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер (фракция “Слуга народа”).

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По ее словам, главным результатом политики субсидирования является то, что потребитель понимает, сколько государство оплачивает за него производителю электроэнергии, или поставщику тех или иных коммунальных услуг. При этом сумма субсидий составляет в год 80 млрд грн, которые вычитываются из налогов, так как других источников финансирования у государства нет.

“Вопрос повышения или неповышения тарифов – это вопрос общественного договора потребителей и государства. Поэтому мы вначале потребителю должны сказать: смотрите, страна оплачивает за вас всего 80 млрд грн в год. Теперь или вы говорите, что вы с этим согласны, и государство дальше оплачивает за вас те 80 млрд грн, которые оно забирает из налогов, потому что других источников финансирования нет. И тогда мы можем тарифы не повышать… Или мы должны договориться, что все-таки государство, например, финансирует часть из этих 80 млрд, а на остальное мы ищем тарифные механизмы для компенсации”, – рассказывает глава подкомитета.

По ее словам, какая-то часть средств может быть направлена на повышение качества управления на рынке с целью отрегулировать рыночные цены таким образом, чтобы в них оказались заложены механизмы социальных гарантий.

“Очень много есть разных механизмов, но проблема сегодняшняя в том, что все эти механизмы заложены в этот ПСО, и никто не понимает, как он работает. Никто не понимает, где и как эти средства распределяются, а монетизацией мы просто показываем: вот столько государство оплачивает. Что вы хотите с этим делать, давайте об этом разговаривать”, – говорит Буймистер.