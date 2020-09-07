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Opel привезет в Украину самый большой коммерческий фургон (фото)

Opel привезет в Украину самый большой коммерческий фургон (фото)

Самый большой представитель коммерческой линейки Opel — Movano фургон будет доступен в двух типах кузова: фургон и шасси с одинарной или с двойной кабиной.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на официальный сайт марки Opel в Украине.

Сообщается, что фургон будет представлен во всех типо-размерах: от компактной версии L1H1 и до максимальной L4H3 с полной массой 4,5 тонны. Шасси будут начинаться от короткой версии L2 с полной массой до 3,5 тонны и заканчивая длиной базы L4 с полной массой до 4,5 тонны.

Сейчас клиентам доступна лимитированная партия Opel Movano фургон L2H2 или L3H2. В двух случаях автомобиль оснащен передним приводом, а также 2,3-литровым дизельным двигателем мощностью 125 л. с., работающим в паре с 6-скоростной МКПП.


Флагманская модель Opel Movano выделяется хорошей комплектацией: ABS и ESP, большой топливный бак (80 л), усиленный генератор (185 А), камера заднего вида, задние двери и две сдвижных боковых двери, многофункциональное пассажирское сиденье (столик, отсек для вещей).

По материалам MMR
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