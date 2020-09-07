Renault выпустит электрокар стоимостью до 20 тысяч евро (фото)

Французская компания Renault выпустит электромобиль ценой менее 20 000 евро.

Об этом рассказал новый генеральный директор компании Лука де Мео.

По его словам, инженеры компании уже работают над созданием новинки.

Напомним, сейчас самым доступным электромобилем марки является Renault Twingo, однако его стоимость в базовой комплектации составляет 20 590 евро, соответственно, речь об этой модели идти не может.

Renault Twingo

По заявлению де Мео, самый дешевый электрокар марки будут производить на заводе во Франции.