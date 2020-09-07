0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Renault выпустит электрокар стоимостью до 20 тысяч евро (фото)

Renault выпустит электрокар стоимостью до 20 тысяч евро (фото)

Французская компания Renault выпустит электромобиль ценой менее 20 000 евро.

Об этом рассказал новый генеральный директор компании Лука де Мео.

По его словам, инженеры компании уже работают над созданием новинки.

Напомним, сейчас самым доступным электромобилем марки является Renault Twingo, однако его стоимость в базовой комплектации составляет 20 590 евро, соответственно, речь об этой модели идти не может.

Renault Twingo

По заявлению де Мео, самый дешевый электрокар марки будут производить на заводе во Франции.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.