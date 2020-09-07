Американцы выпустили одноколесный внедорожник (фото, видео)

С ростом популярности персонального электротранспорта увеличивается разнообразие его видов. Электрические самокаты и скутеры, гироборды и унициклы всех форматов сегодня выпускают уже немало фирм. Американцы из InMotion решили, что уже настало время для внедорожного моноколеса.

Уницикл InMotion V11 спроектирован специально для бездорожья. Он оснащен подвеской с ходом 70 мм, 18-дюймовой широкой шиной с агрессивным протектором, оптикой спереди и сзади, защищен от пыли и влаги. Весит устройство 27 кг и может катать всадника весом до 120 кг.

В движение V11 приводит электромотор на 2200 Вт (2,9 л.с.), который питается от аккумулятора на 1500 Вт-ч / 84-вольт. Уницикл развивает максимальную скорость в 50 км/ч и способен преодолевать на одном заряде батареи до 121 километра.



Фото: New Atlas

Интересной особенностью этой модели является двойная зарядка: уницикл можно заряжать одновременно на двух зарядках, уменьшая время, необходимое на этот процесс, с 10 до 5:00. Другие особенности включают откидную ручку, которая позволяет катать одноколесный велосипед рядом с пользователем, как чемодан на колесиках, и встроенную подставку.

InMotion V11 сейчас доступен для предварительного заказа – зарезервировать транспорт можно с помощью депозита в 500 долларов, которые будут включены в полную стоимость уницикле, которая составляет 1999 долларов. Заказчики начнут получать свои девайсы до конца этого месяца.