0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Американцы выпустили одноколесный внедорожник (фото, видео)

Американцы выпустили одноколесный внедорожник (фото, видео)

С ростом популярности персонального электротранспорта увеличивается разнообразие его видов. Электрические самокаты и скутеры, гироборды и унициклы всех форматов сегодня выпускают уже немало фирм. Американцы из InMotion решили, что уже настало время для внедорожного моноколеса.

Уницикл InMotion V11 спроектирован специально для бездорожья. Он оснащен подвеской с ходом 70 мм, 18-дюймовой широкой шиной с агрессивным протектором, оптикой спереди и сзади, защищен от пыли и влаги. Весит устройство 27 кг и может катать всадника весом до 120 кг.

В движение V11 приводит электромотор на 2200 Вт (2,9 л.с.), который питается от аккумулятора на 1500 Вт-ч / 84-вольт. Уницикл развивает максимальную скорость в 50 км/ч и способен преодолевать на одном заряде батареи до 121 километра.


Фото: New Atlas

Интересной особенностью этой модели является двойная зарядка: уницикл можно заряжать одновременно на двух зарядках, уменьшая время, необходимое на этот процесс, с 10 до 5:00. Другие особенности включают откидную ручку, которая позволяет катать одноколесный велосипед рядом с пользователем, как чемодан на колесиках, и встроенную подставку.

InMotion V11 сейчас доступен для предварительного заказа – зарезервировать транспорт можно с помощью депозита в 500 долларов, которые будут включены в полную стоимость уницикле, которая составляет 1999 долларов. Заказчики начнут получать свои девайсы до конца этого месяца.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.