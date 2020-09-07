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День финансов, 10 сентября: Renault от ЗАЗ, защита от коллекторов, уровень экономической свободы

День финансов, 10 сентября: Renault от ЗАЗ, защита от коллекторов, уровень экономической свободы

В четверг, 10 сентября, удивил ЗАЗ и обнадежил НБУ.

Renault на ЗАЗе. ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей Renault. Как сообщается, на сайте компании, перед началом проекта ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault.

Уровень экономической свободы. Место Украины. Украина поднялась на семь позиций с 138 на 131 место в рейтинге “Экономическая свобода в мире – 2020”. Но все еще остается в самой экономически несвободной группе и является там единственной европейской страной.

Доступность аренды жилья в городах Украины. Аналитики изучили предложения на рынке недвижимости в Украине, соотнесли их со средней заработной платой и составили рейтинг доступности жилья. Рейтинг основан на сравнении стоимости аренды однокомнатных квартир площадью от 40 м² в сентябре 2020 года со средним доходом семьи из двух человек.

Кстати, на Finance.ua давно существует бесплатный каталог ипотеки на жилье в Украине 🏙️ Заходите — полезно.

На что украинцы берут деньги в МФО. На MFO summit 2020, который проходил в Киеве 9 сентября, журналисты Finance.ua смогли узнать, на что украинцы чаще всего берут кредиты. Как вы думаете? Переходите по ссылке – и узнавайте, верны ли ваши предположения. Вы также всегда можете перепроверить МФО по рейтингу микрофинансовых организаций Украины от Finance.ua.

А что, если угрожают коллекторы? В продолжение темы долгов, особенно тех, которые с нас не всегда требуют законными способами… НБУ дал советы, как поступать, если вам поступают звонки или письма по кредиту, который вы не брали, и по которому не выступали поручителем. Напомним, номер телефона человека и его домашний адрес – это конфиденциальные данные. Подробнее о том, как себя защитить..

Напоследок предлагаем видео для тех, кто хочет всегда быть в курсе событий на валютном рынке. Прогноз от эксперта — Алексея Козырева.

По материалам Finance.UA
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