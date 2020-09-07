Lucid Motors представила свою альтернативу электрокарам Tesla (видео)

Американская компания Lucid Motors поделилась подробной информацией о своем первом электромобиле – седане Lucid Air.

Впервые, представленная в качестве прототипа еще 4 года назад, новинка обрела серийные формы. Автомобиль обладает высокими техническими характеристиками, привлекательным дизайном и будет доступен в 4 вариантах исполнения.

Lucid Air получил батарею энергоемкостью 113 кВтч, которая питает два электромотора суммарной мощностью 1080 л.с. В топовой версии Dream Edition, седан Air способен разгоняться до первой “сотни” менее чем за 2,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 270 км/ч. Запас хода такой версии составит порядка 810 км.

Помимо флагмана, покупателям будут доступны еще три модификации – Air, Air Touring и Air Grand Touring. В частности, Air Grand Touring получит в свое распоряжение два суммарной отдачей 800 л.с. С таким арсеналом на спринт от 0 до 100 км/ч ему потребуется 3 секунды. По утверждению создателей, эта модификация способна преодолевать без подзарядки свыше 830 км.

Версия Lucid Air Touring обладает потенциалом в 620 л.с. и разгоняется до первой “сотни” за 3,2 с. Заявленный запас хода – 653 км. А характеристики базовой версии станут известны ближе к началу продаж, которые запланированы на 2022 год.

Независимо от версии, процесс зарядки на мощных станциях DC Fast Charging будет занимать порядка 20 минут. Этого времени хватит, чтобы гарантировать запас хода в 300 миль (482 км).

Управление вспомогательными функциями возложено на отдельную, так называемую “панель пилота”. При необходимости этот тачпад может прятаться в приборную панель, обеспечивая доступ к вместительному отделению для мелких вещей.

Первоначально Lucid Air получит пятиместный салон с диваном для пассажиров заднего ряда, но позже компания обещает предложить опцию в виде двух индивидуальных кресел с электроприводами и возможностью менять наклон спинки.

Кроме того, Lucid Air получит информационно-развлекательную систему, которая поддерживает Amazon Alexa и другие приложения с возможностью обновлять их “по воздуху”.

Для модели будет доступно большое ветровое стекло, которое плавно переходит в панель крыши, а также панорамная стеклянная крыша над вторым рядом сидений.

Новинка получит комплексную систему помощи водителю Lucid DreamDrive. Она использует для своей работы 32 различных сенсора, включая лидар высокого разрешения, что позволяет реализовать функции автономного управления 3-го уровня.

Цены на базовую версию Lucid Air стартуют с отметки $72 500 (с учетом федеральной скидки в размере $7500), а первые экземпляры поступят к покупателям в 2022 году. Версия Air Touring обойдется в $87 500 и будет доступна в будущем году. Air Grand Touring ожидается в середине 2021 года по цене от $131 500. Ну а за флагманский Air Dream Edition, который обещают ближайшей весной, придется выложить не менее $161 500.