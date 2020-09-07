Huawei: HarmonyOS достигла развития 70-80% от уровня Android и вскоре появится на смартфонах

Компания Huawei анонсировала вторую версию своей операционной системы HarmonyOS. Попутно она рассказала о своих планах интегрировать её в более широком спектре устройств, включая смартфоны.

HarmonyOS – это стратегически важный проект для Huawei, так как он может обеспечить поддержку компании, оказавшейся под ударом американских санкций. Ограничения правительства США запрещают китайскому телекоммуникационному гиганту вести дела с американскими компаниями и использовать в своих продуктах американские технологии. В настоящее время Huawei вынуждена поставлять свои смартфоны с ОС Android, но без мобильных сервисов Google, что подрывает экосистему приложений и функциональность для пользователей за пределами Китая.

По словам генерального директора Consumer BG Huawei Юй Чэндонга, китайский технологический гигант готов и к другим худшим сценариям. Harmony OS в своём развитии уже приблизилась к 70-80% уровня системы Android. Это позволяет компании уже начинать внедрять её в смартфонах, чтобы заменить Android. Таким образом, китайский гигант пытается убедить общественность в том, что её альтернативная операционная система уже почти завершена и её экосистема может конкурировать с решениями Google и заменить их на глобальных рынках.

Разработчикам уже стала доступна бета-версия HarmonyOS 2.0 SDK. Хотя первоначально она поддерживает только умные часы, автомобильные информационно-развлекательные системы и телевизоры, в дальнейшем также планируется выпустить версию SDK и для смартфонов. Ожидается, что она появится в декабре 2020 года, а готовые смартфоны под управлением HarmonyOS – уже в следующем году.

Huawei также запускает проект OpenHarmony, который позволяет разработчикам использовать версию ОС с открытым исходным кодом – аналогично тому, как работает AOSP и Android. На текущий момент проект поддерживает лишь устройства, которые содержат не более 128 МБ оперативной памяти. Но в апреле следующего года ограничение будет повышено до 4 ГБ, а к октябрю 2021 года планируется полностью устранить лимит по объёму ОЗУ.

Юй Чэндонга добавил, что в случае, если Huawei столкнётся с полным запретом на использование программного обеспечения Google, теперь компания сможет поставлять продукты с собственной операционной системой. При этом она не намерена ограничиваться смартфонами, и в дальнейшем Huawei планирует устанавливать её также и на планшеты, компьютеры и другие устройства. Таким образом, HarmonyOS станет кроссплатформенной ОС – аналогично тому, как Apple развивает свою экосистему.