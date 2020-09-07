Київрада виділила гроші на зарплати працівникам "Київпастрансу" та метрополітену

Депутаты Киевсовета поддержали решение о выделении средств на выплату заработной платы сотрудникам “Киевского метрополитена” и “Киевпастранса”. За такое решение проголосовал 61 депутат.
Об этом говорится на сайте.
Путем перераспределения средств бюджета города на погашение заработной платы транспортным коммунальным предприятиям Киева выделили 441,6 млн грн: 279,8 млн грн – “Киевпасстранс” и 161,8 млн грн – “Киевскому метрополитену”.
Средств, по предварительным расчетам, хватит до конца года.
“За время пандемии наши столичные коммунальные транспортные предприятия понесли серьезные убытки. И даже сегодня метрополитен не вышел на предыдущие показатели работы. Если в карантин метро перевозило в 1,5 млн пассажиров в рабочий день, то теперь – до 1 млн пассажиров. Уменьшилось и количество пассажиропотока в “Киевпастрансе”.
Соответственно – упали и доходы предприятий-перевозчиков. Многотысячные коллективы предприятий нуждаются в нашей поддержке. Люди не могут работать без зарплаты. А они должны предоставлять сервис киевлянам и обеспечивать бесперебойную работу общественного транспорта столицы», – отметил Виталий Кличко после голосования.
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