Программой "Доступные лекарства" пользуются уже 2,3 млн украинцев - правительство

Государственной программой “Доступные лекарства” пользуется уже 2,3 млн украинских пациентов.
Об этом сообщает Правительственный портал.
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“Государственной программой “Доступные лекарства” пользуются уже 2 млн 350 тысяч украинских пациентов, 462 тысячи из них проживают в сельской местности”, – говорится в сообщении.
По данным правительства, за последние 24 часа впервые лекарства по указанной программе получили почти 2000 пациентов. Среди тех, кто пользуется программой, 63% – это люди старше 65 лет, 36% – люди от 40 до 64 лет. 80% пользователей программы получают по ней лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются самыми распространенными в структуре заболеваемости украинцев.
В рамках программы, в 2020 году НСЗУ выплатила аптекам 618 млн грн за отпущенные лекарственные средства пациентам. С начала этого года врачи выписали 9,5 млн электронных рецептов на лекарства по программе, 85% из которых уже погашено, то есть пациенты получили необходимые лекарства в аптеке.
НСЗУ законтрактовала 1179 аптечных учреждений на работу по программе “Доступные лекарства”. Пациент может получить лекарства по программе в 8,5 тысячах аптек по всей стране, почти 20% из которых находятся в селах и поселках городского типа.
В программу входят лекарства как украинских производителей – сейчас их 60%, так и иностранных – их 40%.
Сегодня в программе “Доступные лекарства” 264 лекарственных средства, в том числе 85 – которые пациент может получить бесплатно. В частности, в программе “Доступные лекарства” 200 лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 48 – диабета II типа, 15 – бронхиальной астмы, 1 – для лечения ревматических болезней.
Все эти лекарства пациент может получить по рецепту в аптеке бесплатно или с незначительной доплатой. Единственным исключением является препарат для лечения ревматических болезней, стоимость которого полностью оплачивает пациент.
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