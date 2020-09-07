В Раде заявили о необходимости списать штрафы с коммунальных предприятий

Штрафные санкции для коммунальных и государственных предприятий, которые закупают для выполнения своих социальных функций природный газ, необходимо списать.
Об этом в комментарии UBR.ua заявила глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер (фракция “Слуга народа”).
Читайте также: Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет реструктуризация
По ее словам, у коммунальных предприятий, которые оперируют на рынке ЖКХ, часть долгов формируются не за счет предоставленной услуги или товара, а за счет штрафных санкций и тех контрактных условий, которые существовали в том или ином договоре поставки.
“На мой взгляд, когда мы говорим о реструктуризации долгов, особенно, если речь идет о государственных и коммунальных предприятиях и их взаиморасчетах между собой, то должны списывать штрафные санкции. Это абсолютно нормальная практика даже в коммерческом секторе, чтобы уменьшать нагрузку, уменьшать обязательства, чтобы должнику дать возможность хоть по каким-то обязательствам рассчитаться”, – считает Буймистер.
Когда запускается процесс реструктуризации таких долгов, считает нардеп, то у предприятий-должников появляется возможность рассчитываться не только за счет своих средств, но также и за счет привлечения дешевых кредитов, которыми можно как рассчитываться по старым долгам, так и привлекать их в качестве инвестиций в энергоэффективность.
“У нас есть огромные пробелы, которые, если мы не позакрываем на законодательном регуляторном уровне, то будем с этой проблемой долгов просто сталкиваться каждый год, и каждый год снова искать какие-то механизмы для их решения”, – считает Буймистер.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей Renault5 ч. назад - 2139 16
4G работает уже почти в 19 000 городов и сел Украины - МинцифрыВчера, 18:30 - 378 6
Украинцы будут платить за отопление по новым тарифам3 ч. назад - 1445 5
Доступность аренды жилья в городах Украины (инфографика)5 ч. назад - 1124 4
Минфин оценил выплаты по ВВП-варрантам до 2040 годаВчера, 21:00 - 687 4
ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей Renault5 ч. назад - 2139 16
Украинцы будут платить за отопление по новым тарифам3 ч. назад - 1445 5
Как защититься от угроз коллекторов или назойливых звонков из-за просроченного кредита соседа7 ч. назад - 1222
Доступность аренды жилья в городах Украины (инфографика)5 ч. назад - 1124 4
Рост пенсий в Украине: сколько будут платить по инвалидности7 ч. назад - 1097
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 296
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 433 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 693
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4539 3
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 310 1