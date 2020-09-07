В Раде заявили о необходимости списать штрафы с коммунальных предприятий

Штрафные санкции для коммунальных и государственных предприятий, которые закупают для выполнения своих социальных функций природный газ, необходимо списать.

Об этом в комментарии UBR.ua заявила глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер (фракция “Слуга народа”).

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По ее словам, у коммунальных предприятий, которые оперируют на рынке ЖКХ, часть долгов формируются не за счет предоставленной услуги или товара, а за счет штрафных санкций и тех контрактных условий, которые существовали в том или ином договоре поставки.

“На мой взгляд, когда мы говорим о реструктуризации долгов, особенно, если речь идет о государственных и коммунальных предприятиях и их взаиморасчетах между собой, то должны списывать штрафные санкции. Это абсолютно нормальная практика даже в коммерческом секторе, чтобы уменьшать нагрузку, уменьшать обязательства, чтобы должнику дать возможность хоть по каким-то обязательствам рассчитаться”, – считает Буймистер.

Когда запускается процесс реструктуризации таких долгов, считает нардеп, то у предприятий-должников появляется возможность рассчитываться не только за счет своих средств, но также и за счет привлечения дешевых кредитов, которыми можно как рассчитываться по старым долгам, так и привлекать их в качестве инвестиций в энергоэффективность.

“У нас есть огромные пробелы, которые, если мы не позакрываем на законодательном регуляторном уровне, то будем с этой проблемой долгов просто сталкиваться каждый год, и каждый год снова искать какие-то механизмы для их решения”, – считает Буймистер.