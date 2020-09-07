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В Киеве мужчина продал несуществующие маски на полмиллиона гривен

В Киеве мужчина продал несуществующие маски на полмиллиона гривен

В столице сообщили о подозрении 37-летнему мужчине, который в результате мошеннических действий заработал около 500 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева

Так, в феврале 2020 года, в начале эпидемии коронавируса подозреваемый с целью наживы под видом продажи защитных медицинских масок приобрел общество и оформил его на подставное лицо. После этого мужчина разместил на популярных интернет-сайтах объявления о продаже защитных медицинских масок, которые фактически не имел в наличии, отметив, что расчеты за товар осуществляются исключительно путем проведения безналичных банковских операций.

Пострадавшие перечисляли денежные средства на счет фиктивного предприятия, однако товар им не отправлялся, контактные телефоны выключались, электронные почтовые ящики удалялись.

Вследствие указанных неправомерных действий нанесен ущерб 12 организациям и 8 гражданам на общую сумму почти 500 тыс. гривен. Среди пострадавших – две благотворительные организации и два государственных медицинских учреждения, которые осуществляют лечение и реабилитацию людей и выполняют важнейшую социальную функцию во время борьбы с пандемией «COVID-19».

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие эпизоды его преступной деятельности.

По материалам Finance.UA
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