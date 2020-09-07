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"Киевтеплоэнерго" будет мониторить теплосети с помощью беспилотников

"Киевтеплоэнерго" будет мониторить теплосети с помощью беспилотников

В новом отопительном сезоне КП “Киевтеплоэнерго” будет исследовать теплосети с помощью аэромониторинга, главная задача которого – оперативное выявление возможных повреждений и “слабых мест” теплосетей, теплопотерь, мониторинг состояния энергетического оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“С помощью тепловизора зимой и видеокамер в теплое время года работники участка по диагностике и аэромониторингу Киевтеплоэнерго будут обследовать объекты теплового хозяйства столицы: будут выявлять потери теплоэнергии и вероятные утечки теплоносителя, вести мониторинг состояния дымовых труб котельных, градирен, теплотрасс воздушной прокладки.

Результаты аэрообследований с привязкой к источникам теплогенерации Киевтеплоэнерго будут вноситься в геоинформационную систему теплосетей Киева. Специалисты Киевтеплоэнерго прошли обучение и получили сертификаты для управления системой воздушного мониторинга на базе Matrice 210V2.0. Это мощный дрон с тепловизором и видеокамерой”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что аэроподразделение Киевтеплоэнерго не имеет аналогов в теплоэнергетике Украины.

“В Киеве одна из крупнейших, разветвленных и сложных систем централизованного отопления в Европе. Она была построена более полувека назад и показатели износа достигают 80%. Заменить 2,7 тыс. км сетей за год или два невозможно. В прошлом году в Киеве началась масштабная программа замены сетей. В то же время мы тщательно готовим сети и тепловое оборудование к отопительному периоду, чтобы минимизировать вероятность повреждений и отключений тепла зимой.

Аэромониторинг уже доказал свою эффективность во время тестирования. В отопительный сезон эта технология ускорит поиск существующих и потенциальных мест повреждений сетей, а это, в свою очередь, позволит минимизировать неудобства для клиентов из-за отключения горячей воды и отопления”, – заявил директор СП “Киевские тепловые сети” КП “Киевтеплоэнерго” Василий Деревицкий.

По материалам Економічна Правда
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