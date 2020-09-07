На строительство путепровода в Херсоне ищут дополнительные средства - Шмыгаль

Кабинет министров совместно с народными депутатами ищут дополнительное финансирование на завершение строительства путепровода в Херсоне.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Телеграме, осмотрев строительство этого автомобильного путепровода в Херсоне.
“Актуальность постройки здесь мостового перехода появилась еще 14 лет назад, и проект до сих пор не завершен. Президент поставил четкую задачу – сдать первую очередь к середине следующего года. Сейчас мы вместе с народными депутатами работаем над поиском дополнительных инструментов финансирования этого путепровода”, – написал Шмыгаль.
Он добавил, что дорожные объекты являются фундаментальной частью программы «Большая стройка» и жители Херсона должны увидеть конечный результат как можно быстрее.
Фото из Телеграм-канала Дениса Шмыгаля
Напомним, 20 августа этого года Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед главой Херсонской ОГА Юрием Гусевым – обеспечить завершение к 1 мая 2021 г. первую очередь мостоперехода-долгостроя в Херсоне.
Строительно-монтажные работы на мостопереходе с проспекта Сенявина на улицу Залаэгерсег в г. Херсоне начали в декабре 2012 года. 14 января 2014-го на строительство поступил первый транш. В августе 2014 г. экс-глава Херсонской ОГА Юрий Одарченко заявил, что следствие относительно возможного хищения на строительстве мостоперехода 30 млн гривен затормозилось, субподрядчик утверждал, что часть материалов, которые должны быть использованы на мостопереходе – в Донецке. В 2017 году строительство мостоперехода возобновили, власти обещали к концу 2018-го завершить первую очередь проекта. Тогдашнее руководство ОГА во главе с Андреем Гордеевым обвиняли в непрозрачности использования средств.
В прошлом году действующий глава ХОГА Юрий Гусев рассказал Укринформу, что мостопереход планируют достроить за счет кредита ЕБРР в 25 млн евро, и анонсировал технический аудит сооружения. Строительство путепровода было приостановлено в связи с отсутствием средств, а в начале сентября 2020 года строительство возобновили.
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