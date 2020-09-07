Плавающий курс гривны и низкая инфляция: приняты Основные принципы политики НБУ

Совет Национального банка Украины 10 сентября принял основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу. Документ разработан на основе предложений правления НБУ.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, согласно документу, в следующем году НБУ:
Согласно документу, монетарная политика будет базироваться на принципах институциональной, финансовой и операционной независимости НБУ. Главными критериями ее успешности будет оставаться заякоренность инфляционных ожиданий на уровне целевого показателя и соответствие фактической инфляции ее целевым значениям в среднесрочной перспективе. Решения по монетарной политике и в дальнейшем будут иметь перспективный характер, то есть будут направляться на приведение инфляции к цели 5% на горизонте 9-18 месяцев.
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“Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год – это сигнал бизнесу и экспертному сообществу о последовательности нашей политики. Низкая и стабильная инфляция остается нашим приоритетом. В то же время НБУ ставит перед собой амбициозную задачу не только поддерживать умеренные темпы роста цен, но и оживить банковское кредитование, способствовать удешевлению и удлинению срочности финансовых ресурсов для развития реального сектора экономики”, – отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.
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