Toyota и Honda разработали автобус-электростанцию на 454 кВт/ч

Чрезвычайные происшествия могут вывести из строя энергосети и оставить без электричества целые регионы. Toyota и Honda начали в сентябре тестировать мобильную электростанцию, загруженную водородным топливом и портативными аккумуляторами.
В ходе испытаний полностью загруженная подвижная электростанция сможет добраться до точки, находящейся на расстоянии 100 км от водородной заправки. Toyota и Honda планируют протестировать работоспособность автобуса Mobile e в разных сценариях, пишет New Atlas.
Мобильная энергетическая установка Moving e создана на базе автобуса на топливных элементах компании Toyota, но запас водорода в ней в два раза больше. Автобус оснащен двумя портативными энергоблоками Power Exporter 9000, 20-ю аккумуляторами LiB-AID E500 и 36-ю батареями Honda Mobile Power Pack. Одна такая мобильная система производит 454 кВт/ч энергии с максимальной выходной мощностью 18 кВт.
Фото: New Atlas
Предполагается, что установка будет обеспечивать электричеством оборудование и снаряжение спасательных служб в зонах чрезвычайных происшествий, центры эвакуации и временные убежища. А в промежутках – обеспечивать энергией мероприятия под открытым небом: концерты, фестивали, вечеринки и т.д.
Стоит отметить, что пока ни одна из компаний не объявила о планах на производство таких экстренных мобильных энергостанций.
Фото: New Atlas
В прошлом году Toyota рассказала о масштабном проекте по использованию топливных элементов. Экспериментальный “генератор” на топливных элементах, созданный из компонентов седана Toyota Mirai, установлен на одной из фабрик в Японии. Испытания покажут, реально ли за счет топливных элементов обеспечить чистой энергией целый дом.
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