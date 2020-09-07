США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение "крымских" санкций против РФ

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму 583 тысяч долларов. Такие меры были приняты за нарушение санкций против РФ, введенных из-за оккупации Крыма.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
30 июля 2015 года Минфин США внес в санкционный список нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, который был связан с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. Через неделю “дочка” Deutsche Bank провела платеж на 29 млн долларов, в котором сохранялся экономический интерес IPP.
По информации Минфина, банк провел крупный платеж через США, который был связан с серией закупок мазута. В ведомстве считают, что банк мог знать о санкциях в отношении кипрской компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.
Второй эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, сделанных в том же 2015 году в пользу ОАО “Краснодарский региональный инвестиционный банк”, который также находился под санкциями за работу в оккупированном Крыму.
Напомним, Евросоюз продлил действие санкций против России за аннексию Крыма еще на полгода. В ближайшее время к санкционному списку планируют добавить причастных к строительству Керченского моста.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитВчера, 10:07 - 39072 7
4G работает уже почти в 19 000 городов и сел Украины - МинцифрыВчера, 18:30 - 228 4
Зеленский рассказал, сколько денег осталось в Covid-фонде, и почему на эти средства строили дорогиВчера, 09:46 - 1108 4
Минфин оценил выплаты по ВВП-варрантам до 2040 годаВчера, 21:00 - 440 3
В столице в прошлом месяце за неправильную парковку эвакуировали около 4 тысяч автоВчера, 20:24 - 138 2
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитВчера, 10:07 - 39072 7
Рожкова рассказала, какая судьба ждет МФО и коллекторские компанииВчера, 13:08 - 7673 2
НБУ призвал возвращать заемщиков с кредитных каникулВчера, 12:00 - 1381 2
"Нафтогаз" представил новые тарифы для бизнеса и населенияВчера, 11:00 - 1144
Акции Tesla во вторник обвалились на рекордные 21%Вчера, 10:44 - 965
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 273
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 418 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 673
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4405 3
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 305 1