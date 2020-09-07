Рост пенсий в Украине: сколько будут платить по инвалидности

1 декабря в Украине состоится уже третье в этом году повышение соцстандартов – увеличение прожиточного минимума для всех категорий населения, от младенцев до пенсионеров. Минимальная пенсия для нетрудоспособных тоже увеличится и составит 1769 грн (+57 грн). К нетрудоспособным также относятся люди с инвалидностью, они могут быть как пенсионного возраста, так и моложе.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

В Минсоцполитики разъяснили, что, согласно украинскому законодательству, пенсии по инвалидности назначаются пожизненно или на весь период инвалидности, установленный медико-социальной экспертной комиссией. Право на бессрочное получение пенсии по инвалидности имеют лица, достигшие пенсионного возраста.

Лица с инвалидностью I группы получают 100% пенсии по возрасту, с инвалидностью II группы – 90%, III группы – 50%. Размер пенсии исчисляется с учетом того, какую пенсию заработал бы инвалид, если бы он остался трудоспособным до пенсионного возраста.

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Но для получения 50-100% трудовой пенсии лицо с инвалидностью должно заработать определенный страховой стаж. Он меньше, чем для трудоспособных и, в зависимости от возраста человека, ставшего инвалидом, варьируется от 1 года до 14 лет. Например, лицу с инвалидностью I группы моложе 25 лет (за исключением инвалидов с детства) надо иметь хотя бы 1 год для получения пенсии, а 54-59-летним – не менее 10 лет. Для второй и третьей групп инвалидности страховой стаж должен быть 1 год для 23-летних и моложе, 2 года для 24-26-летних, 3 года для 27-28-летних и т.д., до 14 лет для 56-59-летних.

Лица, которым группа инвалидности установлена по достижении пенсионного возраста, могут оформить пенсию по инвалидности, только если есть 15 лет страхового стажа. Если такого стажа нет, может быть назначена социальная помощь. Ее назначает управление труда и соцзащиты населения по месту жительства.

“Большинство лиц с инвалидностью, поскольку они относятся к нетрудоспособной категории населения, или вообще не имеют трудового стажа или его меньше, чем требуется для назначения пенсии, – в таком случае назначается государственная социальная помощь, которая равна 100% прожиточного минимума, на сегодня – 1712 грн”, – разъяснил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

То есть после повышения с 1 декабря соцстандартов все группы лиц с инвалидностью также могут рассчитывать на повышение минимальной пенсии или социальной помощи.