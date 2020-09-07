Samsung рассказала об уникальных фишках складного Galaxy Z Fold 2 (видео)

Представленный недавно складной смартфон с гибким дисплеем Galaxy Z Fold 2, помимо флагманской начинки, получил оригинальный режим работы Flex, предусматривающий нестандартное использование встроенной камеры. Представители компании решили в подробностях рассказать о его работе и возможностях.

Благодаря наличию гибкого дисплея и расположенной на тыльной стороне камере владелец Galaxy Z Fold 2 может делать фотографии под разным углом относительно композиции, установив устройство на плоскую поверхность и повернув дисплей. Используя режим Flex, получится создавать групповые селфи в высоком разрешении.

В связи с тем, что один из датчиков камеры получил увеличенную в 1,65 раза матрицу, Galaxy Z Fold 2 хорошо справляется со съёмкой в условиях недостаточной освещённости. Также модель оснащена продвинутым режимом Pro Video для записи видеороликов. При этом часть экрана может выполнять роль видоискателя, а другая — предпросмотра Dual Preview. С его помощью пользователь, которого фотографирует владелец Galaxy Z Fold 2, может увидеть себя, словно в зеркале.

Второе поколение гибкого смартфона Samsung получило флагманский процессор Snapdragon 865+, 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и пять камер: три основных 12-мегапиксельных и две фронтальных с разрешением по 10 Мп. Смартфон оснащён двумя дисплеями: внутренним гибким с разрешением 2208х1768 пикселей при диагонали 7,6 дюйма и внешним — диагональю 6,23 дюйма с разрешением 2260х816 пикселей.

Смартфон поступит в продажу в сентябре по цене $2000.