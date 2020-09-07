Samsung рассказала об уникальных фишках складного Galaxy Z Fold 2 (видео)

Представленный недавно складной смартфон с гибким дисплеем Galaxy Z Fold 2, помимо флагманской начинки, получил оригинальный режим работы Flex, предусматривающий нестандартное использование встроенной камеры. Представители компании решили в подробностях рассказать о его работе и возможностях.
Благодаря наличию гибкого дисплея и расположенной на тыльной стороне камере владелец Galaxy Z Fold 2 может делать фотографии под разным углом относительно композиции, установив устройство на плоскую поверхность и повернув дисплей. Используя режим Flex, получится создавать групповые селфи в высоком разрешении.
В связи с тем, что один из датчиков камеры получил увеличенную в 1,65 раза матрицу, Galaxy Z Fold 2 хорошо справляется со съёмкой в условиях недостаточной освещённости. Также модель оснащена продвинутым режимом Pro Video для записи видеороликов. При этом часть экрана может выполнять роль видоискателя, а другая — предпросмотра Dual Preview. С его помощью пользователь, которого фотографирует владелец Galaxy Z Fold 2, может увидеть себя, словно в зеркале.
Второе поколение гибкого смартфона Samsung получило флагманский процессор Snapdragon 865+, 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и пять камер: три основных 12-мегапиксельных и две фронтальных с разрешением по 10 Мп. Смартфон оснащён двумя дисплеями: внутренним гибким с разрешением 2208х1768 пикселей при диагонали 7,6 дюйма и внешним — диагональю 6,23 дюйма с разрешением 2260х816 пикселей.
Смартфон поступит в продажу в сентябре по цене $2000.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитВчера, 10:07 - 31564 5
Зеленский рассказал, сколько денег осталось в Covid-фонде, и почему на эти средства строили дорогиВчера, 09:46 - 874 4
Минфин оценил выплаты по ВВП-варрантам до 2040 годаВчера, 21:00 - 256 3
4G работает уже почти в 19 000 городов и сел Украины - МинцифрыВчера, 18:30 - 147 3
Рожкова рассказала, какая судьба ждет МФО и коллекторские компанииВчера, 13:08 - 6683 2
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитВчера, 10:07 - 31564 5
Рожкова рассказала, какая судьба ждет МФО и коллекторские компанииВчера, 13:08 - 6683 2
От чего зависит размер выплаты пособия по безработицеВчера, 08:01 - 2673
В Кабмине рассказали, как получить пенсию жителям ОРДЛОВчера, 09:13 - 2351 1
НБУ призвал возвращать заемщиков с кредитных каникулВчера, 12:00 - 1158 1
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 267
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 412 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 658
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4351 3
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 302 1