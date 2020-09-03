День финансов, 9 сентября: судьба МФО и коллекторов, новые тарифные планы от "Нафтогаза"

В среду, 9 сентября, в Киеве проходит MFO summit 2020 — ежегодное профильное мероприятие о бизнесе, стратегии, источниках прибыли, трендах, рисках и технологиях в микрофинансировании. И нам уже удалось узнать на нем несколько любопытных новостей:

Про судьбу МФО и коллекторских компаний. Открывала саммит Екатерина Рожкова (замглавы НБУ , если вы вдруг забыли). Она приоткрыла занавес касательно планов регулятора на судьбы МФО и коллекторов.



Екатерина Рожкова на MFO summit 2020

Если говорить вкратце – НБУ вовсе не намерен стоять в сторонке, а уже спланировал последовательность действий, которые помогут защищать права кредиторов и потребителей финуслуг. Со слов Рожковой, на рынке микрокредитования должен существовать баланс, поскольку пока НБУ фиксирует напряженную ситуацию на рынке взыскания проблемных долгов.

Еще одна гостья MFO summit 2020 – Ольга Василевская-Смаглюк, член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в разговоре о коллекторах рассказала, что совместно с Нацбанком Верховная Рада уже разработала некую схему условного лицензирования. Правда, при этом отметила, что нардепы не стали вносить изменения в Уголовный кодекс, потому что считают, что урегулировать деятельность коллекторов можно и административным способом.

Карантин (ДО и ПОСЛЕ ). И тенденции рынка кредитования. Как отметила на MFO summit 2020 Анна Замазеева, председатель правления «Всеукраинской ассоциации финансовых компаний», на этапе карантина было существенное проседание рынка. А со слов представителей Первого всеукраинского бюро кредитных историй ( ПВБКИ ), до середины мая некоторые банки практически приостановили кредитование, некоторые его сократили в 5-7 раз! После этого началось постепенное восстановление.

О других новостях дня:

Стресс-тесты для банков по-новому. Нацбанк внедрил новый вид стресс-тестирования банков, который назвали реверсивным. Как отметили в НБУ, банки должны раскрыть все свои слабые места, а затем сформулировать личный антикризисный план. Тестирование проходит в три этапа.

Прогноз по госбюджету на следующий год. В Минфине прогнозируют, что дефицит госбюджета в 2021 году будет на уровне 6%, 4,5% в 2022 году и 3% в 2023 году. В этом году он на уровне 7,5% ВВП. В среднем, по сравнению с 2020 годом уровень инфляции в 2021 году прогнозируется на уровне 8,1%. Среднемесячная зарплата в Украине в 2021 году должна составить 13 632 грн.

“Кредитные каникулы” скоро закончатся. В Нацбанке заявили, что кредитные каникулы, которые НБУ рекомендовал банкам предоставлять заемщикам, пострадавшим от карантинных ограничений, не могут длиться вечно. Конец ноября – начало декабря – это срок, когда банки должны завершить действие упрощенных условий с кредитными каникулами.

Услуга дистанционной замены SIM-карты от lifecell больше не работает. Все для того, чтобы защитить абонентов от мошенников, говорят в компании. Там сообщили, что сейчас персональные данные пользователей похищаются третьими лицами из не связанных с оператором источников все чаще. Поэтому для защиты абонентов и их персональных данных lifecell закрывает услугу. Для замены SIM-карты необходимо будет обращаться в магазины lifecell с документами.

Новые тарифы на газ. Группа “Нафтогаз” представила новые тарифные планы. Три – для бизнеса и два – для населения. Тарифы для бизнеса «Годовой», «Квартальный» и «Месячный» помогают сформировать портфель закупок и полностью удовлетворить потребности в природном газе, говорят в компании. Условия всех тарифов смотрите по ссылке.