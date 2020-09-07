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Партнер Xiaomi выпустил сложный дрон, который поместится в кармане (фото)

Партнер Xiaomi выпустил сложный дрон, который поместится в кармане (фото)

Большинство дронов Xiaomi были выпущены компанией Fimi Technology. Сейчас производитель выпустил первую модель под собственным брендом. Этот дрон называется Fimi X8 SE 2020 и отличается своей компактностью.

Как передает Gizmochina, Fimi X8 SE 2020 можно складывать. В таком виде дрон имеет размер обычного смартфона.

Хотя внешне Fimi X8 SE 2020 напоминает DJI Mavic, и его производительность выше. Габариты Fimi X8 SE 2020 в сложенном виде – 204×106×72.6 мм, а вес – около 765 граммов.

Fimi X8 SE 2020 может записывать видео с разрешением 4K, и передавать картинку на расстояние 8 км. У беспилотника 5 уровень сопротивления ветру, время автономной работы достигает 35 минут.


Фото gizmochina.com

Дрон оснащен легким трехосным карданом механической стабилизации, работая с профессиональными методами управления Fimi последнего поколения с точностью управления 0,005%.

Максимальная скорость горизонтального полета достигает 18 м/с, максимальная скорость подъема – 5 м/с, максимальная скорость снижения – 4 м/с.

Стоимость Fimi X8 SE 2020 на площадке для коллективного финансирования Xiaomi Youpin составляет 2999 юаней (это 439 долларов).

По материалам Телеканал 24
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