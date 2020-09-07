Рекордное разрешение: Создана камера с матрицей на 3200 Мп (видео)

Ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США сделали первые цифровые фотографии с разрешением 3200 мегапикселей – самые большие из когда-либо сделанных за один снимок. Камера будет работать в обсерватории Веры К. Рубин.
Изображения настолько велики, что для отображения одного из них в полном размере потребовалось бы 378 телевизионных экранов сверхвысокой четкости 4K, а их разрешение настолько велико, что мяч для гольфа можно было увидеть примерно с расстояния в 15 миль.
Эти и другие свойства вскоре станут стимулом для беспрецедентных астрофизических исследований. Полная фокальная плоскость будущей камеры LSST имеет ширину более 60 см и содержит 189 отдельных сенсоров, которые будут производить изображения с разрешением 3200 мегапикселей.
Экипажи SLAC сделали первые снимки с его помощью. Затем матрица датчиков будет интегрирована в крупнейшую в мире цифровую камеру, которая в настоящее время строится в SLAC. После установки в обсерватории Рубин в Чили камера будет производить панорамные изображения всего южного неба – одну панораму каждые несколько ночей в течение 10 лет.
Первые изображения, полученные с помощью датчиков, были тестом фокальной плоскости камеры, сборка которой была завершена в SLAC в январе.
“Это большая веха для нас, – сказал Винсент Риот, менеджер проекта LSST Camera из Ливерморской национальной лаборатории Министерства энергетики США. – Фокальная плоскость будет производить изображения для LSST, так что это способный и чувствительный глаз обсерватории Рубин“.
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