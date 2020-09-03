Регулировать деятельность коллекторов хотят без изменений в Уголовный кодекс

В Киеве проходит MFO summit 2020 – ежегодное профильное мероприятие о бизнесе, стратегии, источниках прибыли, трендах, рисках и технологиях в микрофинансировании.

Одним из спикеров форума выступила и Ольга Василевская-Смаглюк, член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По ее словам, рынок коллекторской деятельности должен быть в законодательном поле, чтобы права потребителей и кредиторов не нарушались.

*Как намерены регулировать?*Совместно с Нацбанком Верховная Рада разработала схему условного лицензирования участия в реестре. Нацбанк, как регулятор, будет регулировать этот реестр, а участники реестра – нести ответственность.

«Важно не обременять участников рынка, мы намерены создать реестр и те этические правила, которые помогут нам действовать. При этом мы не стали вносить изменения в Уголовный кодекс, потому что считаем, что урегулировать деятельность коллекторов можно и административным способом», – рассказала Василевская-Смаглюк.

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Нардеп заявила, что коллекторам ВР намерена предложить СРО – саморегулируемую организацию. Все потому, что государство просто не справляется с этим. Саморегуляция МФО некоторых процессов будет более плодотворной и для потребителя, и для компаний.

По ее словам, Закон «О финансовых услугах» стоит срочно модернизировать.

«Этому закону скоро будет 20 лет. Его модернизация просто необходима, ведь участники рынка технологически развиты. Они давно переросли этот закон. Поэтому мы бы хотели создать кодекс, который бы охватил все вопросы небанковского финансового рынка», – отметила нардеп.