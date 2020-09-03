ПриватБанк выставил на торги гостиницу и офисы в Херсоне за более 52 млн грн

Акционерное общество государственный банк “ПриватБанк” выставило на продажу государственного предприятия “СЕТАМ” отель и офисы стоимостью 52,5 млн грн, расположенные в центре Херсона.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

“Акционерное общество государственный банк “ПриватБанк” выставило на электронный аукцион OpenMarket (государственное предприятие „СЕТАМ“ Министерства юстиции Украины) недвижимость общей площадью 5011 кв. м, расположенную в самом центре города Херсон”, — говорится в сообщении.

Указано, что объект состоит из двух частей:

в правой части здания (общей площадью 2635,2 кв. м) в 2014 году была проведена реконструкция под качественный трехэтажный отель среднего класса на 60 номеров. В наличии котельная для подогрева воды и отопления в зимний период, прачечная. Также в отеле есть два конференц-зала на 100 и 30 посадочных мест, а внутри двора есть паркинг для транспорта.

в левой части (общей площадью 2375,8 кв. м) предоставляется в аренду нежилая недвижимость под офисные помещения, площадью от 8,5 кв. м до 17,5 кв. м, со 2 по 5 этажи, с двумя общими санузлами на 2 и 3 этажах.

“ПриватБанк – это надежный и давний партнер СЕТАМ. На этот раз банк выставил на OpenMarket недвижимость, которая состоит из двух частей: гостиницы и офисных помещений. По моему мнению, это выгодная инвестиция, которая быстро окупится” – сказал гендиректор ГП “СЕТАМ” Александр Мамро.

Отмечается, что аукцион запланирован на 23 сентября 2020 года. Стартовая цена лота: 52 млн 500 тыс. грн