ПриватБанк выставил на торги гостиницу и офисы в Херсоне за более 52 млн грн

Акционерное общество государственный банк “ПриватБанк” выставило на продажу государственного предприятия “СЕТАМ” отель и офисы стоимостью 52,5 млн грн, расположенные в центре Херсона.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
“Акционерное общество государственный банк “ПриватБанк” выставило на электронный аукцион OpenMarket (государственное предприятие „СЕТАМ“ Министерства юстиции Украины) недвижимость общей площадью 5011 кв. м, расположенную в самом центре города Херсон”, — говорится в сообщении.
Указано, что объект состоит из двух частей:
“ПриватБанк – это надежный и давний партнер СЕТАМ. На этот раз банк выставил на OpenMarket недвижимость, которая состоит из двух частей: гостиницы и офисных помещений. По моему мнению, это выгодная инвестиция, которая быстро окупится” – сказал гендиректор ГП “СЕТАМ” Александр Мамро.
Отмечается, что аукцион запланирован на 23 сентября 2020 года. Стартовая цена лота: 52 млн 500 тыс. грн
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