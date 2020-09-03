4G работает уже почти в 19 000 городов и сел Украины - Минцифры

За август покрытием 4G связи обеспечили 2377 новых населенных пунктов. В целом по Украине доступ к 4G уже есть почти в 18 794 населенных пунктах.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в своем телеграм-канале.
Читайте также: Всемирный банк оценил покрытие всей Украины скоростным интернетом
«В августе 512 966 украинцев получили 4G впервые. Теперь к 4G подключены 18 794 населенных пункта по всей Украине. В 1209 населенных пунктах 4G появился впервые», – отмечается в сообщении Минцифры.
Большая часть новых населенных пунктов подключена к 4G в диапазоне 900 МГц. Как отмечают в министерстве, именно благодаря возможности работать в этом диапазоне частот операторы более чем вдвое ускорили установление покрытия 4G связи на территории Украины.
В сентябре 4G заработает в Винницкой, Одесской и Киевской областях. До конца года запланировано подключить Черкасскую, Николаевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Черниговскую, Сумскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Харьковскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит9 ч. назад - 21604 6
Литва готовит специальные визы для белорусовВчера, 16:18 - 433 4
"Фантомные патрули": до конца года на дорогах Украины появятся четыре тестовых программыВчера, 15:05 - 1382 3
Зеленский рассказал, сколько денег осталось в Covid-фонде, и почему на эти средства строили дороги9 ч. назад - 669 2
Нафтогаз запустит поквартальную продажу газа для населенияВчера, 20:05 - 958 2
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит9 ч. назад - 21604 6
Рожкова рассказала, какая судьба ждет МФО и коллекторские компании6 ч. назад - 3166 1
От чего зависит размер выплаты пособия по безработице11 ч. назад - 2535
Девальвация гривны в сентябре: аналитик назвал причиныВчера, 21:00 - 1919 1
В Кабмине рассказали, как получить пенсию жителям ОРДЛО10 ч. назад - 1322 1
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)Позавчера, 11:21 - 263
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 401 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 637
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4256 3
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 296 1