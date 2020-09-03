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4G работает уже почти в 19 000 городов и сел Украины - Минцифры

4G работает уже почти в 19 000 городов и сел Украины - Минцифры

За август покрытием 4G связи обеспечили 2377 новых населенных пунктов. В целом по Украине доступ к 4G уже есть почти в 18 794 населенных пунктах.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в своем телеграм-канале.

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«В августе 512 966 украинцев получили 4G впервые. Теперь к 4G подключены 18 794 населенных пункта по всей Украине. В 1209 населенных пунктах 4G появился впервые», – отмечается в сообщении Минцифры.

Большая часть новых населенных пунктов подключена к 4G в диапазоне 900 МГц. Как отмечают в министерстве, именно благодаря возможности работать в этом диапазоне частот операторы более чем вдвое ускорили установление покрытия 4G связи на территории Украины.

В сентябре 4G заработает в Винницкой, Одесской и Киевской областях. До конца года запланировано подключить Черкасскую, Николаевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Черниговскую, Сумскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Харьковскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области.

По материалам Mind
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