ОСМД с начала года привлекли более 350 миллионов на "теплые кредиты"

С начала действия программы в 2020 году и по сегодняшний день более 1000 ОСМД привлекли более 350 млн грн “теплых кредитов”. Это, в частности, в 2,5 раза больше, чем сумма привлеченных средств в 2017 году.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Всего с 2015 года программой воспользовалось более 6400 ОСМД в разных регионах Украины, привлекшие вместе более 1,8 млрд грн. Наибольшие суммы средств привлечены ОСМД в Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.
“Как показывает опыт различных ОСМД, участие в программе дает стимул объединиться жителям многоквартирных домов, инвестировать немалые средства в обычно недешевые энергоэффективные меры, нести ответственность и заботиться о результате”, – сказал и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.
Государство, в свою очередь, оказывает помощь в виде софинансирования кредита – от 40% до 70%. Кроме этого, дополнительную поддержку можно получить от местных властей.
Если ОСМД проводит комплексную термомодернизацию многоэтажки, то экономия энергопотребления достигает минимум 50%.
Эффективность механизма подтверждается и результатами ежегодной оценки программы, которая проводится Агентством при поддержке партнеров (USAID, GIZ, Фонда им. Ф. Эберта). В ходе исследования также анализируются данные об энергопотреблении участников от более 80 предприятий теплокоммунэнерго, облэнерго, облгазов.
По данным оценки, средняя экономия потребления тепловой энергии, в частности для ОСМД, составляет 20%.
Также показательно, что 57% ОСМД-участников отметили, что воспользовались программой более двух раз, а 88% планируют принять участие еще раз.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитВчера, 10:07 - 36406 5
Зеленский рассказал, сколько денег осталось в Covid-фонде, и почему на эти средства строили дорогиВчера, 09:46 - 980 4
Минфин оценил выплаты по ВВП-варрантам до 2040 годаВчера, 21:00 - 353 3
4G работает уже почти в 19 000 городов и сел Украины - МинцифрыВчера, 18:30 - 198 3
Рожкова рассказала, какая судьба ждет МФО и коллекторские компанииВчера, 13:08 - 7355 2
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитВчера, 10:07 - 36406 5
Рожкова рассказала, какая судьба ждет МФО и коллекторские компанииВчера, 13:08 - 7355 2
В Кабмине рассказали, как получить пенсию жителям ОРДЛОВчера, 09:13 - 2864 1
От чего зависит размер выплаты пособия по безработицеВчера, 08:01 - 2714
НБУ призвал возвращать заемщиков с кредитных каникулВчера, 12:00 - 1306 1
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 268
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 414 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 665
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4389 3
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 303 1