Разумков подписал закон о госгарантиях на портфельной основе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.
Соответствующая информация указывается в карточке законопроекта № №3659-д, опубликованной на сайте парламента.
Так, в графе «Даты и состояние прохождения» указано, что 8 сентября закон возвращен с подписью Председателя ВР и передан на подпись Президенту.
Документом предлагается установить, что государственные гарантии на портфельной основе могут предоставляться в объеме до 5 млрд грн по решению Кабинета Министров, согласованному с Комитетом, для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, которые предоставляются субъектам хозяйствования микро-, малого или среднего предпринимательства – резидентам Украины, в размере, не превышающем 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.
Во-вторых, устанавливается порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, а также размер и вид обеспечения, предоставляемого такими субъектами хозяйствования.
Также предполагается, что просроченная задолженность субъектов хозяйствования перед государством и перед банком-кредитором по кредитам, привлеченным под государственную гарантию на портфельной основе, взимается с таких субъектов хозяйствования банком-кредитором в порядке, установленном законодательством и соответствующим договором о предоставлении государственной гарантии на портфельной основе, с последующим перечислением пропорциональной доли в счет погашения задолженности перед государственным бюджетом.
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