Дело о B2B Jewelry: суд избрал меру пресечения двум фигурантам

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста двум фигурантам дела о финансовой пирамиде B2B Jewelry.
Рассмотрение меры пресечения для еще одного фигуранта состоится 9 сентября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
В частности, организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру были объявлены подозрения по статьям совершение преступления стойкой организованной группой лиц, мошенничество в крупных размерах и легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах Уголовного Кодекса Украины.
Напомним, 27 августа СБУ накрыла финансовую пирамиду B2B Jewelry. Организаторы пирамиды присвоили и отмыли путем инвестиций, покупки элитной недвижимости и автомобилей более $250 млн. Известно, что к афере причастны более 20 человек, было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
Вскоре организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем.
Еще в мае 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обратилась к правоохранителям из-за проекта B2B Jewelry.
B2B Jewelry предлагал украинцам купить ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым якобы начислялись сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. Регулятор усмотрел в этой деятельности признаки финансовой пирамиды.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Слуге народа" объяснили, почему провалилась реформа ЖКХВчера, 12:45 - 1913 14
В Нацбанке посоветовали защитить свой финансовый номер телефона: как это сделатьВчера, 17:00 - 4685 11
Украинцев ждут массовые проверки: кого заставят вернуть помощь в бюджет и какую информацию соберутВчера, 16:00 - 4599 6
Названа сумма, выплаченная больницам за борьбу с COVIDВчера, 08:34 - 524 5
Литва готовит специальные визы для белорусовВчера, 16:18 - 280 4
В Нацбанке посоветовали защитить свой финансовый номер телефона: как это сделатьВчера, 17:00 - 4685 11
Украинцев ждут массовые проверки: кого заставят вернуть помощь в бюджет и какую информацию соберутВчера, 16:00 - 4599 6
Девальвация гривны в сентябре: аналитик назвал причиныВчера, 21:00 - 1724
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит3 ч. назад - 1715 1
"Фантомные патрули": до конца года на дорогах Украины появятся четыре тестовых программыВчера, 15:05 - 1301 3
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)Позавчера, 11:21 - 243
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 383 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 607
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4074 3
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 292 1