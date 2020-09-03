Дело о B2B Jewelry: суд избрал меру пресечения двум фигурантам

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста двум фигурантам дела о финансовой пирамиде B2B Jewelry.

Рассмотрение меры пресечения для еще одного фигуранта состоится 9 сентября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В частности, организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру были объявлены подозрения по статьям совершение преступления стойкой организованной группой лиц, мошенничество в крупных размерах и легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, 27 августа СБУ накрыла финансовую пирамиду B2B Jewelry. Организаторы пирамиды присвоили и отмыли путем инвестиций, покупки элитной недвижимости и автомобилей более $250 млн. Известно, что к афере причастны более 20 человек, было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Вскоре организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем.

Еще в мае 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обратилась к правоохранителям из-за проекта B2B Jewelry.

B2B Jewelry предлагал украинцам купить ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым якобы начислялись сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. Регулятор усмотрел в этой деятельности признаки финансовой пирамиды.