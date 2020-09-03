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"Карантинные" долги населения за услуги ЖКХ списывать не будут, – глава подкомитета Рады

"Карантинные" долги населения за услуги ЖКХ списывать не будут, – глава подкомитета Рады

Долги населения за услуги ЖКХ, которые в период карантина выросли до 45 млрд грн, списываться не будут.

Об этом в комментарии UBR.ua заявила глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер (фракция “Слуга народа”).

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Глава профильного подкомитета рассказала, что ситуация на рынке коммунальных услуг усугубилась из-за пандемии и решения правительства не накладывать штрафы за просрочку на бытовых потребителей и запрета отключать им услуги.

“В этом году в принципе ситуация нестандартная из-за COVID и того решения, которое было принято правительством, чтобы позволить людям не платить за коммунальные услуги. Точнее, это была опция не накладывать штрафные санкции на бытовых потребителей за неуплату и запретить их отключение. Но это привело к тому, что много потребителей подумали, что это означает, что за коммунальные услуги можно не платить”, – рассказала Буймистер.

Она подчеркнула, что неуплата населения за все коммунальные услуги уже достигла “заоблачной” суммы в 45 млрд грн. Поделать коммунальщики с неплательщиками ничего не могут – ни отключить их, ни начислить штрафы, при этом экономические возможности и у потребителей, и у самих предприятий ухудшаются.

“Эта проблема будет нарастать. Тут необходимы какие-то системные решения, но все они болезненные. Ведь даже после окончания карантина – эти долги “приросли” – и что с ними делать? Их нужно возвращать. Населению ведь не будет списываться эта задолженность”, – считает нардеп.

Она указывает, что, согласно социологическому опросу Центра Разумкова, украинцы не желают списания долгов, видя в этом нарушение социальной справедливости.

“Одни оплачивали, а другие – нет. Значит, или все должны оплачивать, или никто. Или мы должны дарить энергоносители народу Украины и говорить, что они должны быть бесплатными. Все должны ответственно рассчитываться за коммунальные услуги. А как сделать так, чтобы люди долги начали отдавать – люди, у которых денег и так нет?” – задается вопросам глава подкомитета.

Она считает, что решение этой проблемы находится за пределами только энергетики и требует комплексного подхода.

“Только через стимулирование экономики, создание рабочих мест и путем системного подхода к выходу из кризиса, который уже не в плоскости сферы энергетики, а больше в плоскости нашей общей экономической стратегии государства, и понимания, как мы путем правильной монетарной, экономической, фискальной политики все-таки выведем страну из кризиса”, – резюмирует Буймистер.

По материалам УБР
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