День финансов, 8 сентября: проверка жилья, "фантомные патрули" на дорогах, спрос за соцпомощь

Вторник, 8 сентября. О проверках, патрулях и ответственности.
“Фантомные патрули”. До конца года на дорогах Украины появятся четыре тестовых программы, которые позволят фиксировать правонарушения, происходящие вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей..
За соцпомощь спросят. Министерство финансов усовершенствовало процедуру проверки получателей соцпомощи. Для этого создали специальную платформу. Кроме того, запустили трехэтапную процедуру верификации.
В министерстве уверяют, что недобросовестному украинцу проскользнуть будет сложнее.
ПриватБанк vs Суркисы. Продолжение истории. Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело по факту принятия судьей Печерского райсуда Сергеем Вовком решения в пользу Суркисов по делу ПриватБанка. В Министерстве финансов заявили, что обжалуют это решение. Кстати, государственный ПриватБанк по итогам января-июля 2020 года продолжает возглавлять список прибыльных украинских банков.
Цены в новостройках в пригородах Киева. Средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках под Киевом за месяц повысилась на $10, или 1,8%, до $560/кв. м. Отметим, в Ирпене квадратный метр в жилых комплексах вырос на 1 тыс. грн, или 6,5%, до 16,5 тыс. грн/кв. м, в Белогородке – на 800 грн, или 6,8%, до 12,6 тыс. грн/кв. м, в Буче – на 700 грн, или 4,9%, до 15,1 тыс. грн/кв. м. Больше статистики по ценам.
Что и говорить, покупка жилья – дело серьезное. Она требует не только значительного количества средств, но и стальных нервов и знаний. Мы постарались, и подготовили специальное видео, в котором рассказываем, как пошагово проверить объекты недвижимости перед покупкой.
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