Neuralink представила робота-хирурга для внедрения нейрочипа Маска (фото)

Компания-стартап Илона Маска по нейронным технологиям Neuralink продемонстрировала робота, которому предстоит хирургическим путем устанавливать в голове человека чип без повреждения мозга и сосудов.

Об этом сообщает Business Insider.

Инженеры Neuralink разработали эскиз работа и объединились с группой промышленных дизайнеров Woke Studios, чтобы создать его. В пресс-релизе студия Woke сообщила, что разрабатывает дизайн машины, пригодный для клинических условий. При этом разработчики заявляют, что робот будет выглядеть футуристично, но не пугающе.



Фото: Business Insider

Робот высотой около 2,5 м и может двигаться вдоль пяти осей. Такой размер и диапазон движений необходим для управления иглой и точного ввода чипа. Основа работа “держит” и управляет иглой, которая вставляет чип. Woke Studios при создании дизайна ориентировалась на неинвазивные виды медицинского оборудования, чтобы устройство не отпугивало людей. Студия отметила, что тело работа – подвижное, поэтому оно изогнуто, а не оформлено четкими линиями.



Фото: Business Insider

Напомним, 29 августа компания Neuralink провела мероприятие, на котором отчиталась о проделанной за год работе. В режиме живой трансляции показали работу микрочипа, сочлененного нитями-электродами с мозгом, а также второе поколение робота-хирурга, который вставляет это устройство.

Также Маск показал, над чем работала компания в течение года – чип Link 0.9, который с помощью робота-хирурга подсоединяется к мозгу через небольшое отверстие благодаря сверхтонким электродам. Маск заявил, что операция продлится не более часа, будет полностью безболезненной и только с местной анестезией, а сразу после имплантации чипа пациент сможет отправиться домой. Кроме того, Маск подчеркнул, что операция будет абсолютно безопасной и максимально чистой, без единой капли крови, поскольку робот-хирург настолько точен, что вживляет миниатюрные электроды в мозг, не затрагивая капилляров.

На мероприятии Маск также показал трех здоровых свинок, которые пережили операции по имплантации чипа.

Маск учредил нейротехнологическую компанию Neuralink в 2016 году. Она стремится разработать устройства для лечения серьезных заболеваний головного мозга в краткосрочной перспективе, а ее конечная цель заключается в совершенствовании людей.