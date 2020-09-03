На ЧАЭС разрешили ввести в строй новое хранилище ядерных отходов

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины разрешила ввести в эксплуатацию промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2).

Его строительство длилось 20 лет, сообщили в Госинспекции.

Хранилище расположено на территории Чернобыльской АЭС. По данным Госинспекции, оно соответствует нормам ядерной и радиационной безопасности.

«Новое хранилище может хранить отработанное ядерное топливо в течение 100 лет», — сообщили в ведомстве.

В Министерстве экологии заявили, что благодаря введению в эксплуатацию хранилища можно будет начать горячие испытания с реальным отработанным топливом. Всего за годы работы АЭС (1977−2001) накопилось более 21 тыс. тепловыделяющих сборок, заявили в министерстве.

Отработанное топливо будут перевозить из старого хранилища “мокрого” типа (ХОЯТ-1) в хранилище “сухого” типа (ХОЯТ-2). В министерстве считают, что старое хранилище не рассчитано на долгосрочное хранение отработанного топлива.

Ранее сообщалось, что американская компания Holtec International в январе 2020 года передала ХОЯТ-2 заказчику — Государственному специализированному предприятию Чернобыльская атомная электростанция.