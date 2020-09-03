Законопроекты против застройщиков-мошенников должны сделать за два месяца - Геращенко

Межведомственная рабочая группа должна за два месяца создать законопроекты о противодействии застройщикам-мошенникам.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
“Рабочая группа за два месяца должна разработать проекты законодательных актов, нормативных документов, которые сделают невозможным в будущем мошенничество.
…Нормировать и добавить дорожную карту к тем проблемным объектам, которые есть. По нашим оценкам, в Украине более 100 000 пострадавших от мошенничества с деньгами инвесторов”, – подчеркнул Геращенко.
По словам заместителя министра, новая законодательная база должна решить сразу две проблемы – обеспечение защиты инвесторам вложенных в строительство средств и достройку заброшенных объектов.
Межведомственная рабочая группа была создана постановлением Кабмина от 12 августа 2020 года. Сопредседателями Межведомственной рабочей группы является первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский и сам Геращенко.
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