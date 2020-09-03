В НБУ разработали предложения к новому законопроекту о страховании

Нацбанк презентовал участникам рынка и профильным ассоциациям свои предложения к проекту нового закона Украины “О страховании”. В том числе они касаются усиления стандартов лицензирования страховщиков, сообщила пресс-служба регулятора.
“Это уже третий из шести законопроектов, которые призваны усовершенствовать законодательство по регулированию рынка небанковских финансовых услуг, решить его основные проблемы и препятствия для устойчивого развития”, – отметили в НБУ.
В центробанке внесли предложение изменить виды страхования на классы, а также ввести единую лицензию с возможностью ее расширения или сужения.
Также в Нацбанке назвали следующие требования:
К обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности. Минимальное значение капитала для страховщиков non-life установить на уровне 32 млн грн и для non-life – 48 млн грн.
К осуществлению страховщиком ключевых функций. Новый закон поможет классифицировать страховщиков, и в зависимости от этого будут определять ключевые функции. В том числе оценку рисков, внутренний аудит, актуарную функция и т. п.
Определение и расширение видов мер реагирования. Кроме надзорной деятельности, регулятор сможет применять корректирующие меры, а также раннее вмешательство, если страховщику грозит нарушение требований по капиталу платежеспособности.
Новые механизмы выхода страховщика с рынка. Определен порядок принудительного выхода, а также предлагаются опции для добровольного прекращения деятельности по страхованию путем реорганизации.
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