0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 112 0

Детали турецкого производства могут быть интегрированы на Ан-178

Детали турецкого производства могут быть интегрированы на Ан-178

Детали турецкого производства могут быть интегрированы на самолетах Ан-178 при замене деталей российского производства.

Об этом в комментарии турецкому информационному агентству «Анадолу» сказал президент ГП “Антонов” Александр Лось.

«С 2017 года бываю в турецких компаниях, которые производят оборудование, и мы совместно оцениваем возможности интеграции отдельных деталей на Ан-178, которые пойдут в турецкую полицию и армию. Поэтому детали турецкого производства важны», – сказал Лось.

Он рассказал о том, что ко Дню Независимости Украины впервые были собраны Ан-178 без российских деталей.

«В 2014 году из-за войны произошел «тектонический сдвиг». Мы потеряли традиционный рынок и поставщиков. С другой стороны, Антонов стал мыслить международными категориями после обретения Украиной независимости. Мы начали сотрудничество с западными компаниями с начала 1990-х, ускорили этот процесс после 2014 года», – рассказал Лось.

По его словам, до войны на востоке около трети деталей к Ан-158 и Ан-178 были российского производства, треть – западного и треть – отечественного.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.