Детали турецкого производства могут быть интегрированы на Ан-178

Детали турецкого производства могут быть интегрированы на самолетах Ан-178 при замене деталей российского производства.
Об этом в комментарии турецкому информационному агентству «Анадолу» сказал президент ГП “Антонов” Александр Лось.
«С 2017 года бываю в турецких компаниях, которые производят оборудование, и мы совместно оцениваем возможности интеграции отдельных деталей на Ан-178, которые пойдут в турецкую полицию и армию. Поэтому детали турецкого производства важны», – сказал Лось.
Он рассказал о том, что ко Дню Независимости Украины впервые были собраны Ан-178 без российских деталей.
«В 2014 году из-за войны произошел «тектонический сдвиг». Мы потеряли традиционный рынок и поставщиков. С другой стороны, Антонов стал мыслить международными категориями после обретения Украиной независимости. Мы начали сотрудничество с западными компаниями с начала 1990-х, ускорили этот процесс после 2014 года», – рассказал Лось.
По его словам, до войны на востоке около трети деталей к Ан-158 и Ан-178 были российского производства, треть – западного и треть – отечественного.
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