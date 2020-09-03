В МВД планируют до конца года установить 220 камер автофиксации на автострадах - Геращенко

До конца года на автострадах планируют установить 220 камер автофиксации.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы “HARD с Влащенко” на телеканале “Украина 24”.

“Мы увеличиваем количество камер: уже проведен тендер на закупку еще 220 камер. Сейчас работает 50. Пока у нас план — до конца года 220 камер нам поступят для установки на автострадах Украины. И в следующем году еще около 250 камер — это полностью закроет — 500 камер автотрассы — наиболее аварийно опасные, скоростные участки движения”, — сказал Антон Геращенко.

Справка Finance.ua:

С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД .

Камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения функционируют в Украине уже два месяца. За это время зафиксировали более 1 млн автомобилей, превысивших скорость.

За незаконные манипуляции с номерами водителей ждут штрафы, а за повторное нарушение – штраф большего размера или общественные работы.