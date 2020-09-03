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День финансов, 7 сентября: сбор от Wizz Air, штрафы за ЗD-номера, законопроект для ПриватБанка

День финансов, 7 сентября: сбор от Wizz Air, штрафы за ЗD-номера, законопроект для ПриватБанка

Понедельник. Уже 7 сентября! Но, если вы намерены продлить для себя лето – предлагаем почитать об авиаперелетах, дистанционной работе, зарплатах и банках (в которых многие украинцы оставляют свои сбережения).

Сбор от Wizz Air. Авиакомпания ввела сбор за гарантированное предоставление мест рядом в салоне самолета летящим вместе взрослым путешественникам. Услуга стоит 12 евро за перелет в одну сторону и 24 евро за перелет в обе стороны. Новой услугой могут воспользоваться только два взрослых пассажира, если они покупают билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic без включенного выбора мест.

Нардепы взялись за работу на “удаленке”. Группа народных депутатов во главе с председателем комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой зарегистрировали в парламенте законопроект по урегулированию дистанционной работы. Предлагается ввести два самостоятельных вида работы – дистанционную и надомную.

13 тысяч, как средняя зарплата. А вот по мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, средняя заработная плата в Украине в 2021 году может вырасти до 13 тысяч гривен, а в 2022-м – до 15 тысяч гривен. Как он отметил, если средняя зарплата составит 15 тысяч гривен, то многие украинцы вряд ли будут думать над тем, чтобы поехать на заработки в другие страны.

Слава Богу, медики смогут получать больше еще до 2021 года. Уже в сентябре 2020 им обещают доплаты. На это предусмотрено 5,9 млрд грн. Кстати, по словам главы Минздрава Максима Степанова, уровень оплаты труда в сфере здравоохранения в Украине сейчас почти на 30% ниже средней заработной платы в Украине во всех отраслях.

Суркисы могут и не получить денег от ПриватБанка. Напомним, 2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн (более 9 млрд грн). Но министр юстиции Денис Малюська заявил, что его ведомство подготовило законопроект, который дает возможность не осуществлять принудительное исполнение постановления о взыскании с ПриватБанка $350 млн в пользу компаний Суркисов.

Присоединение Ощадбанка к ФГВФЛ. Совет по финансовой стабильности согласовал план вхождения государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 1 января 2021 года. Для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 года в части уплаты регулярных сборов. Это предложение требует имплементации на уровне закона.

Штрафы за ЗD-номера. В Нацполиции сообщили, что 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям, и поэтому водителей таких авто будут штрафовать. Штраф составит 170 грн. За совершение такого же правонарушения во второй раз в течение года – штраф 255 грн.

По материалам Finance.UA
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