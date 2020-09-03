Дом на колесах: Ford представил автомобиль для любителей путешествий (видео)

Ford представил авто для настоящих ценителей путешествий. Это миниавтобус Transit Custom Nugget Plus в туристическом исполнении Nugget Plus. И если версия с высокой крышей уже существовала и раньше, то теперь впервые производитель показал такой Transit с поднимающейся крышей.
Преимущества автомобиля Transit Custom Nugget Plus:
Такой фургон Ford разработал в сотрудничестве с компанией Westfalia. Transit Custom предлагают с 2-литровыми дизельными моторами EcoBlue мощностью 130 или 180 сил. Transit Custom Nugget Plus – это полноценный дом на колесах, в котором есть:
После того, как крыша поднята, в салоне образуется объем 2,5 кубометра, в то время как большое заднее стекло и 2 боковых окна пропускают достаточно света. Автодом уже можно заказывать у европейских дилеров марки и первые машины поступят владельцам в начале 2021 года.
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