Samsung запатентовала прозрачный смартфон с OLED-дисплеем (фото)

Продолжая экспериментировать с форм-фактором смартфонов, компания Samsung запатентовала дизайн гаджета, в котором используется прозрачный дисплей. Разработку подобного устройства уже несколько лет ведут Sony и LG, но до сих пор ни одна компания так и не показала готового прототипа.
Дизайнеры портала LetsGoDigital опубликовали как патентные изображения, так и концепт-рендеры аппарата, созданные на их основе — согласно публикации, особенностью модели станет отсутствие видимых электронных компонентов в корпусе устройства.
В качестве основы для подобного гаджета предлагается использование OLED-дисплея. В патенте указано, что дисплей может быть как жёстко зафиксирован в корпусе, так и изгибаться. При этом во время взаимодействия с интерфейсом пользователь сможет видеть буквально сквозь экран смартфона.
Фото: nl.letsgodigital.org
Примечательно, что схематические чертежи Samsung отличаются от концептов других производителей — на устройстве не предусмотрено широкой области, в которой будут размещаться электронные компоненты.
Фото: nl.letsgodigital.org
Увы, предоставленные изображения демонстрируют возможный концепт устройства лишь на бумаге. Samsung пока ни разу не называла даже предположительных сроков выпуска мобильного гаджета с прозрачным дисплеем.
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