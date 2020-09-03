Samsung запатентовала прозрачный смартфон с OLED-дисплеем (фото)

Продолжая экспериментировать с форм-фактором смартфонов, компания Samsung запатентовала дизайн гаджета, в котором используется прозрачный дисплей. Разработку подобного устройства уже несколько лет ведут Sony и LG, но до сих пор ни одна компания так и не показала готового прототипа.

Дизайнеры портала LetsGoDigital опубликовали как патентные изображения, так и концепт-рендеры аппарата, созданные на их основе — согласно публикации, особенностью модели станет отсутствие видимых электронных компонентов в корпусе устройства.

В качестве основы для подобного гаджета предлагается использование OLED-дисплея. В патенте указано, что дисплей может быть как жёстко зафиксирован в корпусе, так и изгибаться. При этом во время взаимодействия с интерфейсом пользователь сможет видеть буквально сквозь экран смартфона.



Фото: nl.letsgodigital.org

Примечательно, что схематические чертежи Samsung отличаются от концептов других производителей — на устройстве не предусмотрено широкой области, в которой будут размещаться электронные компоненты.



Фото: nl.letsgodigital.org

Увы, предоставленные изображения демонстрируют возможный концепт устройства лишь на бумаге. Samsung пока ни разу не называла даже предположительных сроков выпуска мобильного гаджета с прозрачным дисплеем.