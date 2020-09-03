В аэропорту "Борисполь" разоблачили коррупционную схему, которая действовала пять лет

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом международного аэропорта “Борисполь”, которая нанесла госпредприятию 16,5 млн грн ущерба.

Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро.

Как выяснило следствие, должностные лица аэропорта с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения предпринимателям по заниженной стоимости.

По двум незаконными договорам размер ущерба “Борисполя” превышает 16,5 млн грн.

В НАБУ объясняют, что, поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре.

7 сентября следователи сообщили о подозрении в этом деле бывшему руководителю предприятия и начальнику службы арендных отношений.

Их действия квалифицированы по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Расследование указанных фактов ведется с июня 2019 года. Сейчас НАБУ и САП продолжают исследование других эпизодов.