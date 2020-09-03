Китайские инвесторы "Мотор Сичи" оценили свои убытки в $3,5 млрд и начинают международный арбитраж

Китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина. Соответствующая претензия уже подана в Минюст, как сообщил представитель Skyrizon.

В документе, который в юридической практике называется Notice of Investment Dispute, китайские инвесторы “Мотор Сич” заявляют о нарушении Украиной ее международных обязательств, закрепленных в Соглашении между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Как известно, китайские инвесторы из Skyrizon в 2016 г. приобрели 56% акций украинского предприятия авиационного моторостроения ПАО “Мотор Сич” (Запорожье). Однако до настоящего времени они не могут управлять своим активом, поскольку на акции судом наложен арест по инициативе СБУ, а АМКУ под формальными предлогами затягивает выдачу разрешения на концентрацию. Более того, в течение 3-х лет систематически нарушаются права всех акционеров предприятия — не созываются общие собрания, не выплачиваются дивиденды, акционеры не имеют возможности влиять на действия менеджмента. В судах разных инстанций сейчас идут разбирательства по искам акционеров “Мотор Сичи” с требованием снять арест, но судьи последовательно отказывают в ходатайствах о вызове в суд представителей украинской власти — СБУ, АМКУ, АП, КМУ и др. Тем временем показатели финансово-хозяйственной деятельности “Мотор Сич” ухудшаются, предприятие теряет рынки, а его продукция становится неконкурентоспособной по сравнению с двигателями иностранного производства, что ставит под вопрос само существование предприятия в будущем.

Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций было заключено между Украиной и КНР в 1992 г. В соответствии с ним стороны договорились не допускать экспроприации инвестиций и равноправно относиться к иностранным инвесторам. В этом контексте китайские инвесторы ПАО “Мотор Сич” считают, что по факту недопуска их на предприятие государство Украина фактически экспроприировало их актив.

Ущерб от сложившейся ситуации, которая негативно сказывается на взаимоотношениях Skyrizon и ее аффилированных структур с банками и биржевых котировках, китайские инвесторы оценивают в более $3,5 млрд.

Согласно имеющейся информации о содержании Notice of Investment Dispute представители Skyrizon призывают государство Украина немедленно начать с ними переговоры и прекратить незаконную деятельность органов украинской власти в отношении ПАО “Мотор Сич” и его акционеров. Если же государство Украина не сможет оперативно отреагировать и начать переговоры или иным образом выполнить свои международные обязательства, китайские инвесторы воспользуются своим правом начать арбитражное производство.

Китайские инвесторы “Мотор Сич” также заявляют о готовности сесть за стол переговоров с украинскими властями для урегулирования ситуации и разрешения конфликта. В этом случае будет создана рабочая группа, в состав которой могут входить представители китайской стороны, Минюста, СБУ, Генпрокуратуры, АМКУ и других профильных органов власти.