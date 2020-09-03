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Агентство Fitch назвало сроки получения Украиной траншей МВФ

Агентство Fitch назвало сроки получения Украиной траншей МВФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует получение Украиной транша от Международного валютного фонда на 0,7 млрд долларов по программе Stand-By до конца года. Еще один транш на 1,2 млрд долларов ожидается в 2021 году.

Об этом говорится в сообщении агентства.

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Fitch считает, что продолжение взаимодействия с МВФ является ключевым для Украины для сохранения доступа к внешнему финансированию. Однако риски реализации программы SBA МВФ значительные, учитывая плохую репутацию Украины в предыдущих программах и потенциальные судебные решения и законодательные инициативы, которые приводят к отмене реформ.

По мнению аналитиков Fitch, неожиданные и частые изменения в правительстве в начале года, особенно те, которые связаны с ключевыми экономическими постами, такими как министр финансов, и политическое давление на НБУ, которое привело к отставке главы Нацбанка в июле, создают политическую неопределенность.

“Кроме подрыва трудом заработанного доверия к политике, снижение независимости центрального банка может привести к обратному движению в макроэкономической стабильности и стабильности финансового сектора, ограничить доступ к внешнему финансированию и повысить уязвимость Украины к потрясениям”, – говорится в сообщении агентства.

По оценкам Fitch, Украина удовлетворила почти 68% своих потребностей в бюджетном финансировании на 2020 год в размере 23,5 млрд долларов. Доступная внутренняя ликвидность и государственные средства позволяют удовлетворить оставшиеся потребности в финансировании, что, в свою очередь, зависит от темпов выполнения расходов.

Потребности Украины во внешнем финансировании снизились по сравнению с предыдущими годами (35% международных резервов), несмотря на крупные выплаты по долгу, что отражает более высокие международные резервы и прогнозируемый профицит счета текущих операций (2,5% ВВП) в 2020 году благодаря достаточно устойчивому экспорту и денежным переводам, резкому сокращению импорта и улучшению доступности данных о реинвестированных доходах иностранных инвесторов. Потребности во внешнем финансировании возрастут в 2021-2022 годах с возвращением к дефициту текущего счета (достигнет 3,5% ВВП в 2022 году), считают в Fitch.

По материалам РБК-Украина
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