Агентство Fitch назвало сроки получения Украиной траншей МВФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует получение Украиной транша от Международного валютного фонда на 0,7 млрд долларов по программе Stand-By до конца года. Еще один транш на 1,2 млрд долларов ожидается в 2021 году.
Об этом говорится в сообщении агентства.
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Fitch считает, что продолжение взаимодействия с МВФ является ключевым для Украины для сохранения доступа к внешнему финансированию. Однако риски реализации программы SBA МВФ значительные, учитывая плохую репутацию Украины в предыдущих программах и потенциальные судебные решения и законодательные инициативы, которые приводят к отмене реформ.
По мнению аналитиков Fitch, неожиданные и частые изменения в правительстве в начале года, особенно те, которые связаны с ключевыми экономическими постами, такими как министр финансов, и политическое давление на НБУ, которое привело к отставке главы Нацбанка в июле, создают политическую неопределенность.
“Кроме подрыва трудом заработанного доверия к политике, снижение независимости центрального банка может привести к обратному движению в макроэкономической стабильности и стабильности финансового сектора, ограничить доступ к внешнему финансированию и повысить уязвимость Украины к потрясениям”, – говорится в сообщении агентства.
По оценкам Fitch, Украина удовлетворила почти 68% своих потребностей в бюджетном финансировании на 2020 год в размере 23,5 млрд долларов. Доступная внутренняя ликвидность и государственные средства позволяют удовлетворить оставшиеся потребности в финансировании, что, в свою очередь, зависит от темпов выполнения расходов.
Потребности Украины во внешнем финансировании снизились по сравнению с предыдущими годами (35% международных резервов), несмотря на крупные выплаты по долгу, что отражает более высокие международные резервы и прогнозируемый профицит счета текущих операций (2,5% ВВП) в 2020 году благодаря достаточно устойчивому экспорту и денежным переводам, резкому сокращению импорта и улучшению доступности данных о реинвестированных доходах иностранных инвесторов. Потребности во внешнем финансировании возрастут в 2021-2022 годах с возвращением к дефициту текущего счета (достигнет 3,5% ВВП в 2022 году), считают в Fitch.
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